Warszawa w rytmie lata! Eska Summer City i VIVE Profit zapraszają na wspólną zabawę

Warszawa, ul. Łopuszańska 22

22 sierpnia 2025 r.

11:00–13:00

Czekają na Was: muzyka na żywo, konkursy z nagrodami i spotkania z prowadzącymi Eski. Nie zabraknie też modowych inspiracji w ramach sierpniowego Festiwalu Moda Wraca.

Podczas wydarzenia będzie można zapisać się na festiwal zakupów w sklepach VIVE Profit – 30 i 31 sierpnia wszystkie sklepy w Polsce zaoferują –30% rabatu dla zarejestrowanych uczestników.

👉 Formularz dostępny jest na modawraca.pl oraz na miejscu wydarzenia. Po zapisie otrzymasz kod rabatowy i szansę na zdobycie limitowanej bransoletki z upcyklingu, którą będzie można odebrać w ostatni weekend sierpnia w sklepach VIVE Profit.

Dlaczego warto?

Muzyka i zabawa w wakacyjnym klimacie,

Rabat –30% na zakupy,

Modowe inspiracje i ekologiczne dodatki,

Spotkanie z ekipą Eski w Warszawie

Nie przegap – baw się z nami w Warszawie i odkryj moc atrakcji razem z Eska Summer City i VIVE Profit!

