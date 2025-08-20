Warszawa w rytmie lata! Eska Summer City i VIVE Profit zapraszają na wspólną zabawę

2025-08-20 11:45 Materiał sponsorowany

Lato w stolicy nabiera rozpędu! Już wkrótce ekipa Eska Summer City pojawi się w Warszawie, by dostarczyć Wam ogrom pozytywnej energii, świetnej muzyki i atrakcji przygotowanych we współpracy z VIVE Profit. To wyjątkowa okazja, aby spędzić czas w letniej atmosferze, a przy okazji odkryć najnowsze trendy w modzie z recyklingu.

  • Warszawa, ul. Łopuszańska 22
  • 22 sierpnia 2025 r.
  • 11:00–13:00

Czekają na Was: muzyka na żywo, konkursy z nagrodami i spotkania z prowadzącymi Eski. Nie zabraknie też modowych inspiracji w ramach sierpniowego Festiwalu Moda Wraca.

Podczas wydarzenia będzie można zapisać się na festiwal zakupów w sklepach VIVE Profit – 30 i 31 sierpnia wszystkie sklepy w Polsce zaoferują –30% rabatu dla zarejestrowanych uczestników.

👉 Formularz dostępny jest na modawraca.pl oraz na miejscu wydarzenia. Po zapisie otrzymasz kod rabatowy i szansę na zdobycie limitowanej bransoletki z upcyklingu, którą będzie można odebrać w ostatni weekend sierpnia w sklepach VIVE Profit.

ESKA Summer City 2025
Dlaczego warto?

  • Muzyka i zabawa w wakacyjnym klimacie,
  • Rabat –30% na zakupy,
  • Modowe inspiracje i ekologiczne dodatki,
  • Spotkanie z ekipą Eski w Warszawie

Nie przegap – baw się z nami w Warszawie i odkryj moc atrakcji razem z Eska Summer City i VIVE Profit!

Eska Summer City. Muzyka, zabawa i moda z VIVE Profit

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe
ESKA Summer City i VIVE Profit
Źródło: Eska Summer City w Warszawie! Spotkaj nas i odkryj modę z VIVE Profit

