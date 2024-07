i Autor: PHOTO: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS

Ciekawe informacje

Warszawa zdeklasowana. To miasto przegoniło stolicę w rankingu

Z pewnością wielu osobom będzie trudno w to uwierzyć, lecz okazuje się, że to prawda. Warszawa nie jest już uznawana za największe miasto w Polsce. Jak to możliwe i jaka miejscowość może poszczycić się więc pierwszym miejscem na liście? Popularna metropolia z północy kraju jest aż o 100 km kwadratowych większa.