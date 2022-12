Zrabowano gigantyczną ilość gotówki. Trwa obława za złodziejem

Warszawa. Policjanci ruszyli w pogoń za złodziejem. Ukradł gigantyczną ilość gotówki

W czwartkowe popołudnie doszło do rabunku w samym centrum Warszawy. Przy ul. Nowogrodzkiej 4, do zaparkowanego auta włamał się mężczyzna. Pierwsze informacje przekazał nam reporter, który pojawił się na miejscu chwilę po przyjeździe policji. – Doszło do włamania do samochodu. Mężczyzna wybił tylną szybę w audi i zabrał z tylnego siedzenia torbę z dużą ilość gotówki, która najprawdopodobniej została chwilę wcześniej pobrana z kantoru – przekazuje "Super Expressowi".

Mężczyzna szybko wsiadł do swojego samochodu i zaczął uciekać. Policjanci postawili na równe nogi kilka patroli, które sprawdzają okolice, w której doszło do kradzieży.

Informacje potwierdziła w rozmowie z nami Małgorzata Wersocka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. – Ze wstępnych informacji wynika, że około 14:50 na ul. Nowogrodzkiej nieznany mężczyzna wybił tylną szybę z samochodu osobowego Audi A6, wyciągnął z auta torbę i oddalił się w nieznanym kierunku swoim samochodem Audi A4 – przekazała policjantka.