Warszawska policja pilnie szuka tego mężczyzny! Jest podejrzewany o szokującą napaść na Krakowskim Przedmieściu

Mateusz Kobyłka
2025-09-03 13:27

Stołeczna policja apeluje o pomoc w odnalezieniu młodego mężczyzny ze zdjęcia. Jest podejrzewany o udział w szokującej napaści. Zdaniem świadków miał wjechał hulajnogą w wózek z niemowlęciem, a potem zaatakować babcię dziecka gazem pieprzowym!

Chwilę po godzinie 20 doszło do niebezpiecznej sytuacji, w której, według policji, ktoś naraził inną osobę na „niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. W związku z tym policja publikuje wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą.

„Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę na opublikowanym zdjęciu prosimy o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa I” – apeluje mł. asp. Jakub Pacyniak.

Co dokładnie się wydarzyło? Jak podaje Miejski Reporter, w niedzielę wieczorem na skrzyżowaniu ulicy Królewskiej z Krakowskim Przedmieściem w Śródmieściu grupa nastolatków jechała na hulajnogach elektrycznych. Jeden z nich wjechał w wózek, w którym znajdowało się 5-miesięczne dziecko. Po zdarzeniu nastolatek, zamiast przeprosić, miał stać się agresywny – zaczął wyzywać poszkodowanych, a następnie spryskał gazem pieprzowym babcię dziecka!

„Moja mama nie mogła ustać na nogach – została tak mocno spryskana, że nic nie widziała. Ja natomiast zaczęłam się dusić. Na miejscu zareagował świadek, który wytłumaczył całe zdarzenie i próbował wraz z innymi zatrzymać sprawcę. Chłopak jednak uciekł, zostawiając po sobie gaz i hulajnogę” – informuje w rozmowie z Miejskim Reporterem uczestniczka zajścia.

10 zdjęć

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
WARSZAWA