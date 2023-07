Warszawski wiceburmistrz aresztowany. Radni chcą przesłuchać burmistrza Pragi-Południe. Trzaskowski zarządził kontrole

Nie milkną echa afery, która wybuchła 11 lipca w urzędzie warszawskiej dzielnicy Praga-Południe, kiedy funkcjonariusze CBA zatrzymali tam wiceburmistrza dzielnicy Adama C. oraz naczelnika wydziału architektury i budownictwa Jacka G. Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty korupcyjne.

- Liczę na szybkie, pełne i transparentne wyjaśnienie tej sprawy i ustalenie stanu faktycznego. Bezzwłocznie zwrócę się również do Biura Kontroli urzędu miasta o przeprowadzenie dodatkowego audytu w urzędzie dzielnicy Praga-Południe, w obszarach spraw przez te osoby prowadzonych – mówił „Super Expressowi” kilka dni temu burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski.

Trzaskowski zarządza kontrole w każdej dzielnicy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w zarządzeniu kontroli poszedł dalej. Audytorzy wchodzą właśnie do wydziałów architektury w każdej dzielnicy! Będą sprawdzać m.in. umowy dzierżawy terenów i wydawane przez urzędników pozwolenia. Trzaskowski zdecydował się też na manewr dotychczas rzadko spotykany w dzielnicach. Burmistrzowie mają rotacyjnie nadzorować wydziały architektury. Może to dotyczyć też innych wydziałów. Żaden burmistrz czy zastępca nie może więc „przyzwyczajać się” do swojej działki w urzędzie. - Chcę w ten sposób wzmocnić nadzór nad pracą poszczególnych komórek organizacyjnych urzędów dzielnic – wyjaśnia Rafał Trzaskowski.

Odwołają wiceburmistrza Pragi-Południe

Opozycja na Pradze-Południe złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy. Żąda od burmistrza wyjaśnień m.in. decyzji administracyjnych wydawanych przez Adama C. i…. kulisów jego zatrudnienia w urzędzie w 2018 r. Sesja ma się odbyć 21 lipca o godz. 18. Nie wiadomo jednak, czy się odbędzie. Jak nieoficjalnie słyszymy "może się zdarzyć, że nie wszyscy radni się pojawią, są wakacje..."

Kolejna sesja - z wnioskiem o odwołanie siedzącego w areszcie wiceburmistrza Adama C. - zaplanowana jest na 27 lipca.

Adam C. zarzutami na dwa miesiące w areszcie

Wiceburmistrz Adam C. został zatrzymany 11 lipca. Agenci CBA o poranku weszli do urzędu dzielnicy Praga-Południe przy Grochowskiej i wyprowadzili dwóch urzędników. Śledczy wzięli pod lupę jego interesy w Rembertowie i zarzucili wyłudzenie blisko pół miliona złotych. Wiceburmistrz miał też „załatwić” stanowisko w urzędzie naczelnikowi wydziału architektury – również zatrzymanemu przez CBA w zamian za biznesową korzyść.

Adam C. to wieloletni samorządowiec, były radny Warszawy, a od kilku lat wiceburmistrz Pragi-Południe, kiedyś związany z SLD, dziś z Platformą Obywatelską. Śledczy ustalili, że jego praca i aktywność poza urzędem się zazębiały, bo wiceburmistrz nieformalnie miał zarządzać i kontrolować firmę związana z działalnością deweloperską, której prezesem był jeden z dwóch zatrzymanych przedsiębiorców.

- Jeden pełnił funkcję prezesa spółki, którą faktycznie zarządzał i kontrolował Adam C. Kolejny przedsiębiorca wystawiał puste faktury na rzecz spółki. Dokumenty nie odzwierciedlały zdarzeń gospodarczych i służyły do wyłudzenia należności publicznoprawnej – informował wówczas dr Robert Sosik, rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Adam C. usłyszał zarzut posłużenia się nierzetelną fakturą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (chodzi o wyłudzenie blisko 500 tys. zł) oraz przekroczenia uprawnień. Śledczy zarzucają też wiceburmistrzowi „załatwienie” stanowiska naczelnikowi wydziału architektury Jackowi G. Przeszedł on do pracy na Pradze-Południe z urzędu w Rembertowie. Tam miał firmie powiązanej z Adamem C. z naruszeniem przepisów pomóc w uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Platforma Obywatelska zawiesiła Adama C. w prawach członka partii. Wkrótce wiceburmistrz ma też stracić stanowisko w urzędzie.