Ważna ulica w Warszawie w remoncie. Objazdy i zmiany w komunikacji

Vanessa Nachabe
2025-10-03 14:46

Od piątku, 3 października, ulica Grochowska na odcinku od Terespolskiej do ronda Wiatraczna zostanie zamknięta. Drogowcy wymienią nawierzchnię, a kierowców i pasażerów komunikacji czekają objazdy oraz zmiany tras autobusów.

Walec drogowy

i

Autor: Pixabay.com
  • Stary asfalt zostanie zerwany z południowej jezdni ul. Grochowskiej.
  • Zamknięta będzie jezdnia Grochowskiej w kierunku ronda Wiatraczna.

Warszawa. Wymiana nawierzchni na Grochowskiej

Od piątku wieczorem do poniedziałku rano 3–6 października kierowcy nie przejadą ulicą Grochowską od Terespolskiej do ronda Wiatraczna. Wprowadzono objazdy, a autobusy kursować będą zmienionymi trasami.

Stary asfalt zostanie zerwany z południowej jezdni ul. Grochowskiej między ul. Podskarbińską a rondem Wiatraczna. Najpierw prace obejmą jezdnię w stronę ronda. Prace rozpoczną się w piątek, 3 października, o godz. 20:00, a ruch zostanie wznowiony w poniedziałek, 6 października, o godz. 4:00. Jezdnia w stronę al. Zielenieckiej pozostanie przejezdna.

Zamknięcia i objazdy

Zamknięta będzie jezdnia Grochowskiej w kierunku ronda Wiatraczna – od skrzyżowania z Terespolską do Modrzewiowej (wraz ze skrzyżowaniem). Nieprzejezdne będą też skrzyżowania z Międzyborską i Siennicką.

Z Terespolskiej i Podskarbińskiej kierowcy wyjadą tylko w prawo – w stronę Targowej.Objazdy poprowadzą alejami: Zieleniecką i Waszyngtona.Dodatkowo kierowcy mogą ominąć remont ulicami: Terespolską, Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną.Dojazd do ul. Podskarbińskiej: przez Zamoyskiego, Lubelską, Bliską i Żupniczą.

Plac Zawiszy przyjechał do Warszawy z Krakowa w 121 kawałkach. Pierwszy taki remont tramwajowy w Polsce!
Nowa nawirzchnia na Grochowskiej - mapa

i

Autor: Infoulice Warszawa/ Materiały prasowe

Dojazd do posesji

Do posesji Grochowska 255–285 będzie można dojechać remontowaną jezdnią (od Terespolskiej do Międzyborskiej). Obowiązywać tu będzie nakaz skrętu w prawo.Do posesji przy Siennickiej i Modrzewiowej dojazd wyznaczono od al. Waszyngtona, ulicami Grenadierów i Dobrowoja.Zakaz wyjazdu z Modrzewiowej na Grochowską nie obejmie mieszkańców posesji przy Grochowskiej 213–221.

Zmiany w komunikacji

Linia 125 – od piątku, 3 października (po godz. 20:00): w stronę Międzylesia autobusy pojadą Grochowską, a następnie Terespolską, Stanisławowską, Dwernickiego i Wiatraczną do ronda Wiatraczna i dalej swoją trasą. W weekend (4–5 października) kursować będą w skróconej relacji: Międzylesie – pętla Wiatraczna.Linia 135 – w kierunku PKP Olszynka Grochowska: Terespolska – Stanisławowska – Dwernickiego – Wiatraczna – rondo Wiatraczna – al. Waszyngtona – Międzyborska. W stronę pl. Hallera: al. Waszyngtona przez rondo Wiatraczna i ul. Grochowską.Linia nocna N03 – w stronę Ursynowa Płn.: Grochowska – Terespolska – Stanisławowska – Dwernickiego – Wiatraczna – rondo Wiatraczna.Linie nocne N21 i N71 – w kierunku Stara Miłosna Ułańska/Wola Grzybowska: objazd przez Terespolską i Stanisławowską.

Kolejny etap

Frezowanie i asfaltowanie drugiej jezdni zaplanowano na następny weekend – 10–13 października. Szczegółowe informacje zostaną podane osobno.

Więcej informacji znajduje się na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

