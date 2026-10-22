Ważny remont w Warszawie. Autobusy na Woli pojadą objazdami. Zmiany od piątku.

Pilny remont ulicy Kasprzaka drastycznie zmieni organizację ruchu.

Od piątku wieczorem pięć popularnych linii autobusowych pojedzie objazdami, a kluczowe przystanki zostaną wyłączone z użytku aż do poniedziałku rano.

Sprawdź, jak dokładnie pojadą autobusy i gdzie teraz wsiąść, by uniknąć problemów i dotrzeć na czas do celu.

Weekendowy paraliż komunikacyjny na Woli!

Drogowcy zaplanowali prace na południowej jezdni ul. Kasprzaka, na kluczowym odcinku między ulicą Bema a Karolkową. Dla kierowców oznacza to objazdy, ale dla pasażerów komunikacji miejskiej to prawdziwy test cierpliwości i konieczność dokładnego zaplanowania podróży.

Kluczowe informacje w pigułce

Zmiany w kursowaniu autobusów rozpoczną się w piątek, 23 października, około godziny 21. Utrudnienia potrwają przez cały weekend i zakończą się dopiero w poniedziałek, 26 października, o godzinie 4 rano.

Jak pojadą autobusy? Nowe trasy kluczowych linii

Zmiany dotkną zarówno linie dzienne, jak i nocne. Pasażerowie muszą przygotować się na objazdy, które w niektórych przypadkach znacznie wydłużą podróż.

Linia 103 pojedzie inaczej w obu kierunkach. Jadąc w stronę Dworca Zachodniego, ominie fragment Kasprzaka, kursując ulicami Bema i Prądzyńskiego. Z kolei w drodze powrotnej, w kierunku Metra Młociny, trasa poprowadzi przez Bema, al. Prymasa Tysiąclecia i Górczewską, zanim autobus wróci na stały szlak.

Linie 105 i 178 zmienią swoje trasy tylko w jednym kierunku. Autobusy jadące w stronę Ronda Daszyńskiego (oraz Konwiktorskiej w przypadku linii 178) pojadą objazdem przez al. Prymasa Tysiąclecia, Wolską i Okopową. W drodze powrotnej, w kierunku Os. Górczewska i Skorosz, autobusy pojadą swoją standardową trasą.

Linie nocne N45 i N95 również pojadą objazdem tylko w jednym kierunku. Autobusy kursujące w stronę Dworca Centralnego ominą remontowany odcinek, jadąc przez Wolską, al. Solidarności i Okopową. W stronę krańców Lazurova i Os. Górczewska trasy pozostają bez zmian.

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Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Te przystanki znikną z mapy. Gdzie teraz wsiąść?

Największą niedogodnością, oprócz zmienionych tras, będzie zawieszenie funkcjonowania kilku popularnych przystanków. W zamian ZTM uruchomi przystanki tymczasowe, które mają stanowić bezpieczny port dla podróżnych.

Przystanki, które zostaną zawieszone, to: RONDO DASZYŃSKIEGO 09,KAROLKOWA 01, SZPITAL WOLSKI 01, 05, 06,PKP WOLA (KASPRZAKA) 01.

Nowe i przywrócone przystanki to: SZPITAL WOLSKI 55 – zlokalizowany przy ul. Płockiej przed skrzyżowaniem z Kasprzaka. Będzie obowiązywał dla linii 103 w kierunku Dworca Zachodniego. PKP WOLA (KASPRZAKA) 51 – umiejscowiony przy ul. Bema za skrzyżowaniem z Kasprzaka. Będzie z niego korzystać linia 103 w kierunku Dworca Zachodniego. PRĄDZYŃSKIEGO 01 – nowy przystanek "na żądanie" przy ul. Prądzyńskiego, za ul. Bema, dla linii 103 w stronę Dworca Zachodniego. PRĄDZYŃSKIEGO 02 – funkcjonowanie tego przystanku "na żądanie" zostanie wznowione dla linii 103 w kierunku Metra Młociny.

Uwaga, specjalne rozkłady jazdy

W związku z tak szerokim zakresem zmian, wprowadzone zostaną specjalne rozkłady jazdy. Warto sprawdzić dokładne godziny odjazdów przed wyjściem z domu, aby uniknąć niemiłej niespodzianki na przystanku.

Linie dzienne: specjalne rozkłady będą obowiązywać w sobotę i niedzielę (24-25 października).Linie nocne: specjalne rozkłady będą obowiązywać od nocy z piątku na sobotę (23/24 października) do nocy z niedzieli na poniedziałek (25/26 października).

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