Ważny remont w Warszawie. Autobusy na Woli pojadą objazdami. Zmiany od piątku.

Vanessa Nachabe
2026-10-22 9:20

Pilne frezowanie jezdni na ulicy Kasprzaka oznacza, że nadchodzący weekend upłynie pod znakiem sporych utrudnień komunikacyjnych na warszawskiej Woli. Aż pięć popularnych linii autobusowych. od piątkowego wieczoru aż do poniedziałkowego poranka pojedzie inaczej, a część przystanków zostanie całkowicie wyłączona z użytku.

Osoby układające betonowe bloki na ulicy Kasprzaka. O remontach i objazdach na Woli przeczytasz na SE.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
  • Pilny remont ulicy Kasprzaka drastycznie zmieni organizację ruchu.
  • Od piątku wieczorem pięć popularnych linii autobusowych pojedzie objazdami, a kluczowe przystanki zostaną wyłączone z użytku aż do poniedziałku rano.
  • Sprawdź, jak dokładnie pojadą autobusy i gdzie teraz wsiąść, by uniknąć problemów i dotrzeć na czas do celu.

Weekendowy paraliż komunikacyjny na Woli!

Drogowcy zaplanowali prace na południowej jezdni ul. Kasprzaka, na kluczowym odcinku między ulicą Bema a Karolkową. Dla kierowców oznacza to objazdy, ale dla pasażerów komunikacji miejskiej to prawdziwy test cierpliwości i konieczność dokładnego zaplanowania podróży.

Kluczowe informacje w pigułce

Zmiany w kursowaniu autobusów rozpoczną się w piątek, 23 października, około godziny 21. Utrudnienia potrwają przez cały weekend i zakończą się dopiero w poniedziałek, 26 października, o godzinie 4 rano.

Jak pojadą autobusy? Nowe trasy kluczowych linii

Zmiany dotkną zarówno linie dzienne, jak i nocne. Pasażerowie muszą przygotować się na objazdy, które w niektórych przypadkach znacznie wydłużą podróż.

Linia 103 pojedzie inaczej w obu kierunkach. Jadąc w stronę Dworca Zachodniego, ominie fragment Kasprzaka, kursując ulicami Bema i Prądzyńskiego. Z kolei w drodze powrotnej, w kierunku Metra Młociny, trasa poprowadzi przez Bema, al. Prymasa Tysiąclecia i Górczewską, zanim autobus wróci na stały szlak.

Linie 105 i 178 zmienią swoje trasy tylko w jednym kierunku. Autobusy jadące w stronę Ronda Daszyńskiego (oraz Konwiktorskiej w przypadku linii 178) pojadą objazdem przez al. Prymasa Tysiąclecia, Wolską i Okopową. W drodze powrotnej, w kierunku Os. Górczewska i Skorosz, autobusy pojadą swoją standardową trasą.

Linie nocne N45 i N95 również pojadą objazdem tylko w jednym kierunku. Autobusy kursujące w stronę Dworca Centralnego ominą remontowany odcinek, jadąc przez Wolską, al. Solidarności i Okopową. W stronę krańców Lazurova i Os. Górczewska trasy pozostają bez zmian.

Drogowcy frezują ulice
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Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Te przystanki znikną z mapy. Gdzie teraz wsiąść?

Największą niedogodnością, oprócz zmienionych tras, będzie zawieszenie funkcjonowania kilku popularnych przystanków. W zamian ZTM uruchomi przystanki tymczasowe, które mają stanowić bezpieczny port dla podróżnych.

Przystanki, które zostaną zawieszone, to: RONDO DASZYŃSKIEGO 09,KAROLKOWA 01, SZPITAL WOLSKI 01, 05, 06,PKP WOLA (KASPRZAKA) 01.

Nowe i przywrócone przystanki to: SZPITAL WOLSKI 55 – zlokalizowany przy ul. Płockiej przed skrzyżowaniem z Kasprzaka. Będzie obowiązywał dla linii 103 w kierunku Dworca Zachodniego. PKP WOLA (KASPRZAKA) 51 – umiejscowiony przy ul. Bema za skrzyżowaniem z Kasprzaka. Będzie z niego korzystać linia 103 w kierunku Dworca Zachodniego. PRĄDZYŃSKIEGO 01 – nowy przystanek "na żądanie" przy ul. Prądzyńskiego, za ul. Bema, dla linii 103 w stronę Dworca Zachodniego. PRĄDZYŃSKIEGO 02 – funkcjonowanie tego przystanku "na żądanie" zostanie wznowione dla linii 103 w kierunku Metra Młociny.

Uwaga, specjalne rozkłady jazdy

W związku z tak szerokim zakresem zmian, wprowadzone zostaną specjalne rozkłady jazdy. Warto sprawdzić dokładne godziny odjazdów przed wyjściem z domu, aby uniknąć niemiłej niespodzianki na przystanku.

Linie dzienne: specjalne rozkłady będą obowiązywać w sobotę i niedzielę (24-25 października).Linie nocne: specjalne rozkłady będą obowiązywać od nocy z piątku na sobotę (23/24 października) do nocy z niedzieli na poniedziałek (25/26 października).

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