Weekend pełen słońca, relaksu i niezapomnianych przygód w Julinek Park

Dziwne kapsuły na lotnisku Chopina w Warszawie. Już wkrótce je zamontują. Do czego one służą?

Do czego to służy?!

W dniach 8-9 lipca Julinek Park przeniesie gości prosto do słonecznych Włoch, gdzie czas płynie wolno, a malownicze uliczki rozbrzmiewają echem rozmów i muzyki. W tym klimacie będziemy towarzyszyć parze wczasowiczów, którzy postanowili doświadczyć wszystkiego, co ten niezwykły kraj ma do zaoferowania. Ich przygoda nabiera tempa, gdy na ich drodze pojawia się serdeczny Włoch, gotów odkryć przed nimi tajemnice lokalnej kultury i tradycji. Czy to spotkanie jest prawdziwym szczęściem, czy może kryje w sobie coś więcej? Tego dowiecie się podczas spektaklu „Szalone włoskie wakacje”!

Przygotujcie się na wspaniałe widowisko, które sprawi, że na własnej skórze poczujecie klimat włoskich wakacji, gdzie słońce, relaks i wspaniała atmosfera są na wyciągnięcie ręki! A to wszystko w towarzystwie widowiskowych akrobacji, żonglerskich pojedynków oraz spektakularnego tańca w powietrzu. Na scenie wystąpią: Marysia i Julian oraz Tomasz Piotrowski.

Oprócz cyrkowych przeżyć, na gości będzie czekać wiele innych ekscytujących atrakcji – i to nie tylko w najbliższy weekend, a przez całe wakacje! Julinek zaprasza gości codziennie, od poniedziałku do niedzieli, do spędzenia wakacyjnych chwil w duchu zabawy, uśmiechu i mnóstwa przygód.

Dołączcie do nas i cieszcie się wakacjami w najbardziej magicznym miejscu na mapie Polski!

i Autor: Materiały prasowe

Julinek to miejsce, które zapewnia bogaty wybór atrakcji, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od wieku. Jakościową rozrywkę i beztroską zabawę blisko natury gwarantują m.in.: największy w regionie park linowy pełen cyrkowych przeszkód, ścianka wspinaczkowa z barwnymi, tematycznymi panelami, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, wesołe miasteczko z kolejką górską, autodromem oraz karuzelami, strefa animacji, strefa relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw pełen huśtawek, piaskownic, zjeżdżalni i edukacyjnych zabawek sensorycznych, które są dla dzieci prawdziwą gratką.

Na terenie Julinka znajduje się także Park Wodny pod gołym niebem, który doceni każdy miłośnik wodnej rozrywki. To wyjątkowa atrakcja, gdzie do dyspozycji turystów z całej Polski są m.in. strefa basenowa, z głębokością do 2 metrów, 5 zjeżdżalni o łącznej długości 167 metrów, 4 kurtyny wodne czy 10 armatek. W Parku Wodnym dostępny jest także spray park, czyli strefa rekreacyjna z minimalną ilością wody, zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niej korzystać również dzieci z ograniczoną mobilnością. Komfort kąpieli zapewnia idealnie dobrana temperatura wody, która wynosi od 25 do 29 stopni Celsjusza. Dla gości dostępna jest także strefa relaksu, gdzie na jednym z 2000 leżaków, można cieszyć się świetną, letnią aurą!

i Autor: Materiały prasowe

W parku działa również:

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury

Restauracje i liczne punkty gastronomiczne, gdzie apetyt zaspokoją potrawy kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej przygotowane wyłącznie z ekologicznych i jakościowych produktów, a także lody rzemieślnicze Kosmos

Specjalna strefa grillowa, gdzie każdy znajdzie doskonały wybór klasycznych dań z grilla

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

i Autor: Materiały prasowe

Rodziny z dziećmi mogą teraz skorzystać z wyjątkowej oferty w Julinek Park, dzięki której bilet rodzinny do parku atrakcji można kupić 50 zł taniej. Bilet obejmujący dodatkowo wstęp do parku wodnego jest obecnie tańszy o aż 80 zł! To jednak niejedyna trwająca promocja. Każda osoba ma także szansę zakupienia biletu „popołudniowego”. Od poniedziałku do czwartku, po godz. 16:00, cena wejściówek do Julinek Parku jest niższa o całe 50 proc. Nie przegapcie tej niepowtarzalnej okazji! Bilety można zakupić online na stronie internetowej www.julinek.com.pl oraz w kasie przed wejściem.

i Autor: Materiały prasowe

***

Julinek Park to miejsce oferujące jakościową rozrywkę dla całej rodziny położone w Lesznie, ok. 30 km od Warszawy. Park zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha. Znajduje się tam szereg atrakcji dla gości w każdym wieku, m.in. największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. Do dyspozycji gości jest także wypożyczalnia rowerów i nowoczesnego sprzętu sportowego, strefa restauracji i punktów gastronomicznych oraz obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi. W drugiej połowie 2022 roku oferta parku została rozszerzona o nowoczesną strefę wodną pod gołym niebem. Julinek Park to także miejsce występów cyrkowych i teatralnych znanych artystów z telewizyjnych talent-show, cyrkowców, akrobatów i aktorów. Więcej informacji: https://www.julinek.com.pl/