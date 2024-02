Widziałeś tego mężczyznę? Ściga go policja! Mundurowi proszą o pomoc

Poszukiwany Andrii Kruk ma 37 lat. Ostatni znany adres zamieszkania mężczyzny, to ul. Rayskiego 3 w Warszawie, natomiast ostatni adres zameldowania - ul. Hodowlana 9 w Warszawie. Mężczyzna ścigany jest listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w celu odbycia kary 59 dni pozbawienia wolności. - Policjanci apelują do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego mężczyzny o kontakt pod numerem telefonu 47 723 81 71, 47 72 386 19 lub z najbliższą jednostką Policji. Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: [email protected]. Policjanci jednocześnie zapewniają o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk) – napisała kom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

i Autor: KSP