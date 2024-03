JĘZORY OGNIA

Wielka akcja strażaków w centrum dzielnicy. Stara kamienica zapłonęła jak pochodnia. Ogień było widać z kilku kilometrów

plis 7:40

To nie była spokojna noc. Tuż obok Dworca Wschodniego, przy ul. Brzeskiej, zapłonęła stara kamienica. Z ogniem przez kilka godzin walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Dotarcie do jęzorów ognia było utrudnione ze względu na to, że budynek był usytuowany w tak zwanej studni. Z lokali ewakuowano pięć rodzin.