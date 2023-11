Wielka pensja, mieszkanie za darmo. Tyle zarabia kierowca autobusu w Warszawie

i Autor: Marcin Wziontek / Super Express Tyle naprawdę zarabia kierowca autobusu w Warszawie. Nawet mieszkanie jest za darmo

SZOKUJĄCE KWOTY

Wielka pensja i mieszkanie za darmo. Tyle naprawdę zarabia kierowca autobusu w Warszawie

Ile zarabia kierowca autobusu w Warszawie? To pytanie często zadają sobie warszawiacy, pasażerowie, ale i sami kandydaci. W stolicy cały czas brakuje kierowców autobusów. Nie każdy ma odpowiednie uprawnienia do kierowania autobusem miejskim, a samych chętnych nie jest tylu, żeby zapełnić wszystkie dostępne wakaty w Warszawie. Miejskie Zakłady Autobusowe wpadły jednak na genialny pomysł. To tym chcą przyciągnąć nowych kierowców. Jednym z udogodnień ma być mieszkanie. Jak to wygląda w praktyce?