Willa na Żoliborzu strzeżona jak twierdza. Tak mieszka Jarosław Kaczyński. Tajemnice domu w Warszawie

Jarosław Kaczyński i jego willa na Żoliborzu

Niezaprzeczalnie Jarosław Kaczyński jest jednym z najbardziej znanych polityków w kraju. Jego działania i aktywność polityczna już nie raz wywoływały kontrowersje i wprowadzały zamęt wśród społeczeństwa. To właśnie pod oknami domu Jarosława Kaczyńskiego skandowało tysiące protestujących kobiet w obronie swoich praw. To Jarosław Kaczyński publicznie zwyzywał premiera Donalda Tuska od "niemieckich agentów" z mównicy sejmowej. To Jarosław Kaczyński stwierdził, że w Polsce rodzi się mało dzieci, bo "kobiety dają w szyję". I to właśnie jego willa na Żoliborzu stała się najlepiej strzeżonym miejscem w kraju. W związku z tym postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej nieruchomości prezesa PiS. W jakich warunkach mieszka Jarosław Kaczyński? Jaki majątek ma prezes PiS?

Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego

Z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego z października minionego roku, które można znaleźć na stronie Sejmu, wynika, że prezes PiS ma oszczędności w wysokości ponad 300 tys. złotych. Jest również współwłaścicielem domu przy ul. Mickiewicza.

Wynagrodzenie Jarosława Kaczyńskiego ze stosunku pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynosi ponad 200 tys. złotych, zaś dieta parlamentarna ponad 12 tys. złotych. Do tego dochodzi jeszcze emerytura w wysokości blisko 97 tys. złotych oraz uposażenie wynoszące ponad 37 tys. złotych.

Co więcej, Jarosław Kaczyński ma również do spłaty kredyt zaciągnięty w Kasie SKOK im. Stefczyka. Na dzień 25 października 2023 roku saldo pożyczki wynosiło 53 tys. złotych.

Żoliborska "twierdza" Jarosława Kaczyńskiego

Za sprawą licznych Strajków Kobiet, które w 2020 roku kierowały się pod dom prezesa PiS, adres zamieszkania Jarosława Kaczyńskiego stał się powszechnie znany. Jak wygląda dom, który poznała cała Polska?

Willa przy ul. Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu to pół bliźniaka. Nie wyróżnia się zbytnio na tle pozostałych budynków. Nie wygląda "luksusowo", a raczej niepozornie. Dom ma dwa piętra, a jego powierzchnia sięga 150 metrów kwadratowych. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym prezesa PiS, Jarosław Kaczyński jest współwłaścicielem 1/3 domu. Z kolei cała nieruchomość wyceniona jest na ok. 1,5 mln zł.

Skromna posiadłość Jarosława Kaczyńskiego

Jak podał portal domekiogrodek.pl, dom należy do rodziny Kaczyńskich od końca lat 90. Ostatni gruntowny remont budynku przeprowadzano w 2011 roku. Wprowadzono wówczas rozwiązania mające pomóc matce prezesa Jadwidze Kaczyńskiej - windę oraz urządzenia do regulacji temperatury. Jarosław Kaczyński nie raz przyznawał, że jego dom urządzony jest skromnie. Już patrząc na zewnątrz posiadłości prezesa PiS, nie dojrzy się tam luksusów. Spacerowicze przechodzący obok domu Jarosława Kaczyńskiego mogą dostrzec zniszczony, stary dach i zaniedbany płot.

Co ciekawe, politycy PiS nie raz chwalili prezesa swojej partii za skromność i poświęcenie się polityce kraju. - Jarosław Kaczyński jest jak Józef Piłsudski, który nie robił kariery, aby zdobyć majątek, tylko działał dla Polski. I drogowskazem zarówno dla Józefa Piłsudskiego, jak i dla Jarosława Kaczyńskiego nie były nigdy własne wygody, a dobro Rzeczypospolitej. I to tych dwóch mężów stanu łączy - powiedział niegdyś Ryszard Czarnecki dla "Super Expressu". Skąd zatem u tego skromnego człowieka przez długie lata całe hordy policji ochraniające dom?

Dziś próżno szukać licznych mundurowych dzień i noc strzegących Jarosława Kaczyńskiego. Wraz ze zmianą władzy w Polsce zniknęły też radiowozy spod willi na Żoliborzu.

Quiz z wiedzy ogólnej tak trudny, że mózg się grzeje. Tylko geniusz zdobędzie komplet punktów Pytanie 1 z 11 Który z wymienionych pierwiastków nie jest metalem? Wapń Sód Siarka Dalej