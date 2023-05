Wkraczamy do świata magii i superbohaterów! Julinek Park zaprasza na weekend pełen niezapomnianych przygód i oszałamiających iluzji

W dniach 20-21 maja na gości Julinka, gdzie supermoce przeplatają się z magią, czekać będzie ekscytująca przygoda! W biurze superbohaterów czas między misjami upływał spokojnie, ale teraz nadszedł czas na prawdziwe wyzwanie. Magik, zagrażając świadomości widzów, chce wykorzystać ich do swoich złowrogich planów. Nasza ekipa jest gotowa stanąć na jego drodze!

Przygotujcie się na zapierający dech w piersiach spektakl „Czarno to widzę”, podczas którego odkryjecie fascynujący świat akrobatyki, manipulacji przedmiotami i iluzji optycznych. Na scenie wystąpią: Marysia i Julian, Shao oraz Karolina Midura.

Oprócz cyrkowych przeżyć, na gości będzie czekać wiele innych ekscytujących atrakcji.

i Autor: Materiał prasowy

HARMONOGRAM 20-21 MAJA

12:00 – Bajkowe animacje – MAŁA SCENA

12:30 – Mini pokaz cyrkowy – MAŁA SCENA

14:00 – Spektakl „Czarno to widzę” – Marysia i Julian, Shao, Karolina Midura – DUŻA ARENA

15:00 – Pokaz iluzji – Shao – MAŁA SCENA

15:30 – Warsztaty kreatywne „Tworzenie peleryny superbohaterów” – MAŁA SCENA

16:00 – Spektakl „Czarno to widzę” – Marysia i Julian, Shao, Karolina Midura – DUŻA ARENA

W najbliższy weekend dla gości dostępny będzie Park Wodny pod gołym niebem. Do dyspozycji będzie zarówno głęboki basen, jak i spray park, czyli strefa rekreacyjna z niewielką ilością wody, która zaprojektowana została w taki sposób, aby korzystać z niej mogły także dzieci z ograniczoną mobilnością. Woda w basenach jest podgrzewana, a jej temperatura wynosi od 25 do 29 stopni Celsjusza. Dużo uśmiechu i radości z pewnością przyniesie także piana party! Kupując bilet do Parku Atrakcji, wstęp do Parku Wodnego jest zupełnie za darmo!

Niezmiennie, czekają na Was także wszystkie znane i uwielbiane atrakcje, gwarantujące wyjątkową, jakościową rozrywkę blisko natury. Wśród nich znajdują się m.in.: największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, wesołe miasteczko, strefa animacji, strefa relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw.

W parku niezmiennie dostępne są:

Nowoczesny Park Wodny pod gołym niebem

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury

Restauracje i liczne punkty gastronomiczne, gdzie apetyt zaspokoją potrawy kuchni włoskiej, polskiej czy meksykańskiej przygotowane wyłącznie z ekologicznych i jakościowych produktów, a także lody rzemieślnicze Kosmos

Specjalna strefa grillowa, gdzie każdy znajdzie doskonały wybór klasycznych dań z grilla

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

Bilety dostępne są online (na stronie internetowej www.julinek.com.pl) oraz w kasie przed wejściem do parku.