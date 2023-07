Nie do wiary!

Sokołów Podlaski. Zaginął 48-letni Andrzej Wyszomirski

Trwają poszukiwania Andrzeja Wyszomirskiego. 48-letni mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego we wtorek, 11 lipca, w godzinach porannych wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Mężczyzna wsiadł do swojego czerwonego volkswagena golfa o numerach WSK 70CE i odjechał w nieznanym kierunku.

48-letni Andrzej przepadł jak kamień w wodę. Od dnia zaginięcia nie nawiązał kontaktu z zaniepokojoną jego losem rodziną.

Rysopis zaginionego 48-latka

wzrost: 175 cm

budowa ciała: krępa

włosy: ciemny blond

48-letni Andrzej w dniu zaginięcia ubrany był w czarne klapki, zielone spodenki, oraz koszulkę z krótkim rękawem w kolorze granatowym.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny

Funkcjonariusze z sokołowskiej policji apelują do wszystkim o pomoc w poszukiwaniach zaginionego Andrzeja Wyszomirskiego. Każda informacja o możliwym miejscu pobytu mężczyzny może okazać się pomocna. - Wszystkie osoby, które napotkały mężczyznę ze zdjęć, bądź ww. pojazd prosimy o kontakt z Dyżurnym jednostki KPP w Sokołowie Podlaskim 47 70 74 200 bądź Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego 47 70 74 268 - proszą sokołowscy policjanci.

i Autor: KPP w Sokołowie Podlaskim Wsiadł w golfa i odjechał, do domu już nie wrócił. Zaginął 48-latek z Sokołowa Podlaskiego

