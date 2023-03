i Autor: Pixabay/ KPP w Otwocku Wsiadła do auta i odjechała. Ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 33-letniej Pauliny

Już od ponad tygodnia trwają poszukiwania 33-letniej Pauliny Radzio. Kobieta w piątek, 10 marca, wsiadła do swojego samochodu i odjechała w nieznanym kierunku. Zaginiona do chwili obecnej nie wróciła do domu. Zaginiona 33-latka nie nawiązała również kontaktu z nikim z bliskich. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach Pauliny.