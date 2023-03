Wstrząsające wideo z Pruszkowa. Katują chłopca i przypalają papierosami. Wszystko nagrali

15-latek na hulajnodze został potrącony przez BMW. Trafił do szpitala

Pruszków. Wstrząsające nagranie obiega internet

Pierwszy sprawę nagłośnił portal Warszawa w Pigułce. Na nagraniu widać, jak przerażony chłopak kuca. Wtedy podbiega do niego grupa młodych nastolatków. Jeden z nich okłada go pięściami po głowie. Chwilę później drugi przypala chłopca papierosem. W międzyczasie sypią się pod jego adresem wyzwiska. W końcu oprawcy każą całować napadniętemu swoje buty. Na końcu widać uśmiechnięta autorkę nagrania, pokazującą do kamery „essę” (znak radości, luzu i dobrej zabawy).

Wideo wstrząsnęło użytkownikami Facebooka. - Sprawa jest zgłoszona na policję – informuje pani Agnieszka, która udostępniła film w mediach społecznościowych. Z wpisu wynika, że chłopca zaatakowało 7 osób – 3 dziewczyny i 4 chłopców. Pod postem przeczytać można wpisy setek osób oburzonych zachowaniem nastolatków. Nie jest na razie jasne, co było przyczyną tak przerażającego zachowania młodych ludzi.

"Super Express" potwierdził, że policja faktycznie przyjęła zgłoszenie. - Sprawa jest nam znana. Funkcjonariusze z Pruszkowa wczoraj (sobota, 11 marca - przyp. red.) po południu otrzymali zawiadomienie. Są w stałym kontakcie z rodziną poszkodowanego chłopca. Z uwagi na charakter sprawy nie udzielmy więcej informacji - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Rafał Rutkowski ze stołecznej policji.