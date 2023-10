Wybory 2023. Płońsk: wyborca wyniósł karty poza lokal, szuka go policja

Wybory 2023. Incydent w jednym z lokali w powiecie Płońskim

Jak poinformowała w niedzielę rzeczniczka policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, zawiadomienie o wyniesieniu kart do głosowania dotyczyło lokalu obwodowej komisji wyborczej na terenie tego powiatu.

Osoby, której dotyczyło zgłoszenie na razie nie zatrzymano. Nie było już jej na miejscu - zaznaczyła kom. Drężek-Zmysłowska. Dodała, że w sprawie prowadzone są obecnie ustalenia, dotyczące okoliczności zdarzenia.

Zgodnie z art. 497a Kodeksu wyborczego, kto w dniu wyborów wynosi kartę do głosowania poza lokal wyborczy lub taką kartę poza lokalem wyborczym przyjmuje lub posiada, nie będąc do tego uprawnionym, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Powiat płoński należy do okręgów wyborczych: nr 16 w wyborach do Sejmu, gdzie wybieranych jest 10 posłów oraz nr 39 w wyborach do Senatu, gdzie do zdobycia jest jeden mandat.

Frekwencja w wyborach do parlamentu

Frekwencja w wyborach parlamentarnych w całej Polsce na godz. 17 wyniosła 57,54 proc. - podała PKW. Cztery lata temu frekwencja o tej porze wyniosła 45,94 proc.

Pod względem okręgów najwyższą frekwencję na godz. 17 zanotowano w okręgu nr 20, czyli tzw. obwarzanku warszawskim - 63,21 proc. Drugie miejsce zajął okręg nr 19, czyli Warszawa, z frekwencją wynoszącą 63,17 proc.

