Wybory 2023. Rekordowa frekwencja w Warszawie. Dane PKW wprawiają w osłupienie

Wybory 2023. Rekordowa frekwencja

Takich kolejek do urn wyborczych jeszcze nie było! Chociaż oficjalnie głosowanie i cisza wyborcza zakończyły się o godz. 21, to ostatni głos w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 280 na warszawskiej Woli został oddany dopiero po północy! W innych polskich miastach nawet jeszcze o kilka godzin później.

We wtorek, 17 października, Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów. Frekwencja podczas niedzielnego głosowania zaskoczyła wszystkich. Wyniosła ona 74,38 proc.! To zdecydowanie więcej niż w pierwszych częściowo wolnych wyborach parlamentarnych w 1989 r. Wówczas do urn poszło 62,7 proc. uprawnionych do głosowania.

Rekordowa frekwencja w Warszawie

Głosujący w stolicy mają powód do dumy. W samej tylko Warszawie frekwencja była jeszcze bardziej spektakularna. Wyniosła aż 84,92 proc.! "Warszawa ❤️ Kto głosuje, ten się liczy! Pokazaliście ogromną siłę społeczeństwa obywatelskiego. Jestem dumny! Dziękuję!" - napisał w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

W której dzielnicy w niedzielę do urn poszło najwięcej, a w której najmniej wyborców? Dane PKW nie pozostawiają złudzeń. To w Wilanowie głosowało najwięcej osób. Frekwencja tam wyniosła aż 90,88 proc.! Dla porównania najniższą frekwencję odnotowano na Pradze-Północ – 78,69 proc.

Poniżej publikujemy dane ze wszystkich dzielnic w Warszawie:

Wilanów – 90,88 proc.

Ursynów – 88,91 proc.

Białołęka – 88,46 proc.

Włochy – 87,19 proc.

Bemowo – 87,11 proc.

Wesoła – 87,01 proc.

Żoliborz – 86,74 proc.

Wawer – 86,57 proc.

Ursus – 85,26 proc.

Rembertów – 84,82 proc.

Bielany – 84,44 proc.

Mokotów – 84,29 proc.

Praga-Południe – 84,06 proc.

Ochota – 83,26 proc.

Wola – 82,91 proc.

Targówek – 81,63 proc.

Śródmieście – 81,28 proc.

Praga-północ – 78,69 proc.

Warszawa ❤️ Kto głosuje, ten się liczy! Pokazaliście ogromną siłę społeczeństwa obywatelskiego. Jestem dumny! Dziękuję! pic.twitter.com/Z4GHzY2l33— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 17, 2023