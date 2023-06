Wyniki Ekstra Pensja z 02.06.2023. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie

Losowanie Ekstra Pensja 02.06.2023 - wyniki

Ekstra Pensja to gra liczbowa, która zyskuje coraz więcej miłośników w Polsce. Wystarczy kupić kupom i wytypować zwycięskie liczby, by wygrać 5000 zł wypłacane przez miesiąc przez 20 lat! Chcesz więcej? Nie ma sprawy! Zwiększając stawkę, można powalczyć nawet o 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat, a w Ekstra Premii i o 1 000 000 zł! Nic dziwnego, że każde losowanie Ekstra Pensji potrafi przyprawić gracz o szybsze bicie serca. Czy dzisiaj też do kogoś los się uśmiechnął i wygrał dodatkową comiesięczną pensję na swoje konto? Podczas losowania Ekstra Pensja w dniu 02.06.2023 wylosowane zostały następujące liczby 5, 7, 23, 28, 35 oraz 2. Grałeś w Ekstra Pensję? Koniecznie sprawdź swój kupon! Może to Twój szczęśliwy dzień!

Ekstra Premia - wyniki:

Szansę na dodatkowy 100 000 PLN mieli ci, którzy zagrali w Ekstra Premia. Wystarczy do tradycyjnego zakładu dopłacić 1 zł, aby nasze liczby wzięły udział w dodatkowym losowaniu w ramach gry. Podczas losowania Ekstra Premia w dniu 02.06.2023 padły następujące liczby 12, 24, 27, 31, 32 oraz 4.

Jak grać w Ekstra Pensję?

W Ekstra Pensji grasz o 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat! Na początek wybierz 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Możesz wybrać je samodzielnie bądź zagrać na chybił trafił zarówno w punkcie sprzedaży, jak i online. Dodaj Ekstra Premię za złotówkę do zakładu, by grać o dodatkowe 100 000 zł wypłacane od razu.

Pamiętaj, że możesz też zwiększyć stawkę (od x2 do x5 i x10), by zagrać o jeszcze wyższą Ekstra Pensję - 10 000 zł, 15 000 zł, a nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat! Z wyższą stawką w Ekstra Premii możesz zgarnąć nawet milion! Grasz w punkcie LOTTO? Dodaj Super Szansę za 2 zł i graj o 2 miliony!

Załóż subskrypcję online, a Twój kupon będzie brał udział w kolejnych losowaniach aż do jej zakończenia. Graj na od 1 do 8 kolejnych losowań. Nie zapomnij zachować kuponu! To jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Jeśli grasz online, dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego konta gracza.

Sprawdź wyniki i ciesz się wygraną. Losowania odbywają się codziennie o godz. 22:00. Wyniki sprawdzaj, gdzie chcesz i kiedy chcesz! Grając online, otrzymasz powiadomienie o wygranej i znajdziesz ją na swoim koncie gracza. Przywiązałeś się do swoich szczęśliwych liczb? Zagraj nimi ponownie. Wystarczy, że podasz poprzedni kupon sprzedawcy i otrzymasz nowy – z tymi samymi opcjami i liczbami, ale na nowe losowania. Obowiązuje dla kuponów nie starszych niż 90 dni. Grając online, możesz ponowić swój poprzedni kupon kilkoma kliknięciami.