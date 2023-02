Wyniki Eurojackpot z 07.02.2023. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie

Losowanie Eurojackpot 07.02.2023 - wyniki

Eurojackpot, to uwielbiana przez graczy gra liczbowa. Odkąd pojawił się na polskim rynku, cieszy się niezwykłą popularnością. Polacy zachęceni olbrzymimi wygranymi, dosłownie szturmują kolektury Lotto, by kupić szczęśliwy los w Eurojackpot. Wielomilionowe wygrane uszczęśliwiły już wielu graczy. W tej niezwykle popularnej grze bierze udział 18 państw europejskich, w tym Polska. Wystarczy wytypować 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb, by grać o niewyobrażalne pieniądze - nawet ponad pół miliarda złotych! Podczas ostatniego losowania Eurojackpot w dniu 07.02.2023 wylosowane zostały następujące liczby 10, 15, 25, 37, 46 oraz 7, 12. Grasz w Eurojackpot? Koniecznie sprawdź swój kupon! Może to właśnie ty zostałeś właśnie milionerem!

Jak grać w Eurojackpot?

Idź do punktu LOTTO, wejdź na lotto.pl lub użyj aplikacji mobilnej LOTTO. 12,5 zł - dokładnie tyle kosztuje zakład w jednej z ulubionych gier Europejczyków! Wybierz 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10. Możesz zaznaczyć je samodzielnie bądź zdać się na łut szczęścia i zagrać na chybił trafił - zarówno w punkcie LOTTO, jak i online.

Zwiększ szansę i wygraną, grając systemem. Wytypuj więcej liczb w zakładzie - od 5 do 12 liczb spośród 50 z pierwszego zbioru oraz nawet 12 z 12 liczb z drugiego zbioru. Więcej liczb to większa szansa na wygraną! Załóż subskrypcję online,a Twój kupon będzie brał udział w kolejnych losowaniach aż do jej zakończenia. Pamiętaj, by zachować kupon. To jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Jeśli grasz online, dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego konta gracza.

Sprawdź wyniki i ciesz się wygraną. Losowania odbywają się w piątki między godz. 20 a 21, a od 29 marca 2022 r. także we wtorki między godz. 20:15 a 21. Wyniki sprawdzaj gdzie chcesz i kiedy chcesz! Grając online, otrzymasz powiadomienie o wygranej i znajdziesz ją na swoim koncie gracza.

Przywiązałeś się do swoich szczęśliwych liczb? Zagraj nimi ponownie. Wystarczy, że podasz poprzedni kupon sprzedawcy i otrzymasz nowy – z tymi samymi opcjami i liczbami, ale na nowe losowania. Obowiązuje dla kuponów nie starszych niż 90 dni. Grając online, możesz ponowić swój poprzedni kupon kilkoma kliknięciami.