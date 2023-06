Wyniki Mini Lotto z 02.06.2023. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie

Losowanie Mini Lotto 02.06.2023 - wyniki

Mini Lotto to gra liczbowa, w której można wygrać setki tysięcy złotych. Wystarczy wytypować 5 z 42 liczb i przy odrobinie szczęścia zawartość portfela powiększy się o ładną sumkę. Losowanie Mini Lotto potrafi przyprawić graczy o szybsze bicie serca. Czy dzisiaj do kogoś los się uśmiechnął? Podczas losowania Mini Lotto w dniu 02.06.2023 wylosowane zostały następujące liczby 2, 3, 23, 27, 32. Grałeś w Mini Lotto? Koniecznie sprawdź swój kupon!

Jak grać w Mini Lotto?

Wystarczy 1,50 zł i grasz nawet o 400 000 zł! Wybierz 5 liczb z 42. Możesz wybrać je samodzielnie bądź zagrać na chybił trafił zarówno w punkcie sprzedaży, jak i online. Zwiększ swoją szansę i wygraną, grając systemem już od 9 zł. Wytypuj więcej liczb w zakładzie - od 6 do nawet 12. Pamiętaj, że więcej liczb to większa szansa na wygraną. Grasz w punkcie LOTTO? Dodaj Super Szansę za 2 zł i graj o 2 miliony!

Co więcej, możesz założyć subskrypcję online i grać od 1 do 10 kolejnych losowań. Twój kupon będzie brał udział w kolejnych losowaniach aż do jej zakończenia. Koniecznie zachowaj kupon. To Twój jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Jeśli grasz online, Twoim dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego konta gracza.

W dniu losowania Mini Lotto sprawdź wyniki i ciesz się wygraną. Losowania odbywają się codziennie o godz. 22:00. Wyniki sprawdzaj, gdzie chcesz i kiedy chcesz! Grając online, otrzymasz powiadomienie o wygranej i znajdziesz ją na swoim koncie gracza. Przywiązałeś się do swoich szczęśliwych liczb? Możesz zagrać nimi ponownie. Wystarczy, że podasz poprzedni kupon sprzedawcy i otrzymasz nowy – z tymi samymi opcjami i liczbami, ale na nowe losowania. Obowiązuje dla kuponów nie starszych niż 90 dni. Grając online, możesz ponowić swój poprzedni kupon kilkoma kliknięciami.