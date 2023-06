Wyniki Multi Multi z 12.06.2023 z godziny 14:00. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie

Losowanie Multi Multi 12.06.2023, 14:00 - wyniki

W grze Multi Multi to racz decyduje o jaką stawkę gra, a można wygrać nawet 25 000 000 zł! Wygrana zależy od tego, ile liczb wytypuje, z jaką stawką zagra i czy doda opcję gry z Plusem. Podczas każdego losowania Multi Multi emocje graczy sięgają zenitu, a w głowie kłębią się pytania: czy wytypowałem odpowiednie liczby? Czy tym razem mi się poszczęści? Podczas losowania Multi Multi w dniu 12.06.2023 o godzinie 14:00 wylosowane zostały następujące liczby 27, 29, 31, 32, 36, 37, 40, 48, 50, 51, 53, 56, 59, 71, 72, 74, 76, 77, 78 i ostatnią liczba to 3. Grałeś w Multi Multi? Sprawdź, czy skreśliłeś zwycięskie liczby!

Jak grać w Multi Multi?

W Multi Multi sam decydujesz, o ile grasz! Do gry wchodzisz za zaledwie 2,5 zł! Zdecyduj, ile liczb typujesz w zakładach - od 1 do 10 liczb. Losowanych jest 20 liczb. Pamiętaj, że im więcej liczb, tym wyższa możliwa wygrana. Wytypuj swoje liczby z zakresu od 1 do 80. Możesz wybrać je samodzielnie bądź zagrać na chybił trafił zarówno w punkcie sprzedaży, jak i online.

Dodaj grę z Plusem za 2,5 zł, by grać o dużo większe wygrane i zwiększyć szanse! Plusem jest zawsze dwudziesta wylosowana liczba. Co ważne, trafiając Plusa, zawsze wygrywasz! Zwiększ wygraną, zwiększając stawkę (od x2 do x10). Z Plusem i stawką x10 możesz wygrać nawet 25 000 000 złotych!

Grasz w punkcie LOTTO? Załóż subskrypcję online, a Twój kupon będzie brał udział w kolejnych losowaniach aż do jej zakończenia. Sprawdź wyniki i ciesz się wygraną. Losowania odbywają się codziennie o godz. 14.00 i 22:00. Wyniki sprawdzaj, gdzie chcesz i kiedy chcesz! Grając online, otrzymasz powiadomienie o wygranej i znajdziesz ją na swoim koncie gracza.

Pamiętaj, by zachować kupon. To jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Jeśli grasz online, dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego konta gracza. Przywiązałeś się do swoich szczęśliwych liczb? Zagraj nimi ponownie. Wystarczy, że podasz poprzedni kupon sprzedawcy i otrzymasz nowy – z tymi samymi opcjami i liczbami, ale na nowe losowania. Obowiązuje dla kuponów nie starszych niż 90 dni. Grając online, możesz ponowić swój poprzedni kupon kilkoma kliknięciami.