Wstyd! 47-latek zrobił to na klatce schodowej w przychodni!

Zaginął Krzysztof Zacharczuk

Trwają poszukiwania 27-letniego Krzysztofa Zacharczuka. Mężczyzna w środę, 8 marca, około godz. 14 wysiadł z fiata bravo na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Gocławskiej i oddalił się w nieznanym kierunku. Po raz ostatni był widziany tego samego dnia o godz. 22:45 przy skrzyżowaniu ulic Ząbkowskiej i Markowskiej. Później ślad po nim zaginął. 27-latek do to tej pory nie wrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z najbliższą rodziną.

Rysopis zaginionego 27-latka

wzrost: 176-180 cm

sylwetka: szczupła

włosy: proste, krótkie, ciemne, z widocznymi zakolami,

zarost: brak

uszy: średnie, normalne

W chwili zaginięcia 27-letni Krzysztof ubrany był w cienką, granatową kurtkę, na którą miał założoną drugą kurtkę - pikowaną, czarną. Zaginiony miał na sobie również jasne spodnie dresowe i buty sportowe.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny

Południowoprascy policjanci apelują o pomoc wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionego mężczyzny.

„Osoby, które mogą pomóc w jego odnalezieniu proszone są o kontakt z policjantami komendy przy ulicy Grenadierów tel. (47) 723-76-30, w godz. 8.00-16.00, całodobowo (47) 723-76-55, lub z najbliższą jednostką Policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dyzurny.krp7@ksp.policja.gov.pl” – prosi podinsp. Joanna Węgrzyniak.

i Autor: KRP VII – PRAGA POŁUDNIE, REMBERTÓW, WAWER, WESOŁA Wysiadł z samochodu i ślad po nim zaginął. Trwają poszukiwania 27-letniego Krzyśka