Ktokolwiek widział

Trwają poszukiwania 42-letniej Agaty Szczerbickiej, mieszkanki Mostówki (pow. Wyszkowski). Kobieta wieczorem 1 sierpnia wyszła na spacer do lasu i do tej pory nie wróciła do domu. Nie skontaktowała się również z najbliższymi. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach. Każda informacja na temat możliwego miejsca pobytu 42-latki może okazać się przydatna.