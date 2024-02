Dobczyn. Adam zabił konkubenta swojej babci

Koszmar rozegrał się w środku tygodnia. Około godz. 14 w spokojnej wsi rozległy się syreny radiowozów i karetek. Godzinę wcześniej starszy syn pani Barbary przywiózł na jej posesję drewno z lasu i odjechał. W domu był jego młodszy brat, 30-letni Adam. Mieszkał z mamą, babcią i jej partnerem. Na podwórku nagle rozegrał się dramat. - Wyszliśmy na zewnątrz zobaczyć co się stało. Policja w tym czasie odgrodziła już teren taśmą, a na miejscu był prokurator. To straszna tragedia – mówią nam sąsiedzi. Co dokładnie się wydarzyło? Mężczyźni najprawdopodobniej się o coś posprzeczali. Adam chwycił jeden z drewnianych klocków i zaczął okładać nim starszego mężczyznę. Ucierpiała też babcia podejrzanego, którą pogotowie zabrało do szpitala. Adam uciekł z miejsca zbrodni, jednak chwilę później zatrzymali go policjanci.

Jak słyszymy nieoficjalnie, Adam był problematycznym człowiekiem. Miał kłopoty ze zdrowiem psychicznym, do tego nie chciał się leczyć i nie stronił od alkoholu. Jego bliscy wielokrotnie mieli wzywać do domu policję. W swojej wsi Adam nie uchodził jednak za osobę groźną. Zbierał złom i czasem był po prostu „głośny”, gdy przesadził z procentami. Teraz jego sprawę wyjaśnią śledczy.