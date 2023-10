i Autor: Pixabay/policja Zaginął 15-letni Rafał. Miał jechać do szkoły, ale tam nie dotarł

Pilne!

Zaginął 15-letni Rafał. Miał jechać do szkoły, ale tam nie dotarł

alig 15:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Trwają poszukiwania 15-letniego Rafała Maciejewskiego. Nastolatek wyszedł z domu w Maciejowicach na przystanek autobusowy, skąd miał się udać do szkoły w Garwolinie. Do placówki jednak nie dotarł. Nie wrócił też do domu. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 15-latka. Każda informacja o możliwym miejscu jego pobytu jest na wagę złota.