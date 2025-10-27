Zaginął Jacek Adamczyk. Policja z Warszawy prosi o pomoc w poszukiwaniach – rozpoznajesz go?

Rysopis zaginionego Jacka Adamczyka – czy go rozpoznajesz?
Warszawska policja intensywnie poszukuje zaginionego Jacka Adamczyka, 61-letniego mężczyzny, który zaginął 15 października 2025 roku. Mimo upływu czasu, mężczyzna nie nawiązał kontaktu z rodziną, co wzbudza poważne obawy.
Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu zaginionego. Każda informacja od społeczeństwa może okazać się bezcenna w procesie poszukiwań.
Policja udostępniła szczegółowy rysopis zaginionego, licząc na pomoc w identyfikacji mężczyzny. Jacek Adamczyk ma około 185 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma krótkie siwe włosy i niebieskie oczy. Uwagę zwraca niepełne uzębienie oraz charakterystyczny tatuaż na prawym przedramieniu w kształcie rombu o wymiarach 10x6 cm.
„Apelujemy do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III” – mówi asp. Małgorzata Gębczyńska.
Jak możesz pomóc w poszukiwaniach Jacka Adamczyka?
Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, pod numerami telefonów 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43 lub z najbliższą jednostką Policji, dzwoniąc na całodobowe numery alarmowe 112 i 997. Informacje można również przekazywać drogą elektroniczną na adres: [email protected].