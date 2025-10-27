Zaginął Jacek Adamczyk. Policja z Warszawy prosi o pomoc w poszukiwaniach – rozpoznajesz go?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-27 8:37

Policja z warszawskiej Ochoty prowadzi intensywne poszukiwania zaginionego Jacka Adamczyk., 61-letni mieszkańc zniknął 15 października 2025 roku. Od tego czasu mężczyzna nie skontaktował się z rodziną, a jego aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu.

i

Autor: Policja/ Canva.com

Rysopis zaginionego Jacka Adamczyka – czy go rozpoznajesz?

Warszawska policja intensywnie poszukuje zaginionego Jacka Adamczyka, 61-letniego mężczyzny, który zaginął 15 października 2025 roku. Mimo upływu czasu, mężczyzna nie nawiązał kontaktu z rodziną, co wzbudza poważne obawy.

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu zaginionego. Każda informacja od społeczeństwa może okazać się bezcenna w procesie poszukiwań.

Policja udostępniła szczegółowy rysopis zaginionego, licząc na pomoc w identyfikacji mężczyzny. Jacek Adamczyk ma około 185 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma krótkie siwe włosy i niebieskie oczy. Uwagę zwraca niepełne uzębienie oraz charakterystyczny tatuaż na prawym przedramieniu w kształcie rombu o wymiarach 10x6 cm.

„Apelujemy do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III” – mówi asp. Małgorzata Gębczyńska.

Jak możesz pomóc w poszukiwaniach Jacka Adamczyka?

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, pod numerami telefonów 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43 lub z najbliższą jednostką Policji, dzwoniąc na całodobowe numery alarmowe 112 i 997. Informacje można również przekazywać drogą elektroniczną na adres: [email protected].

