Jak pech, to pech

Zaginęła 15-letnia Elyzaveta Fitenko

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III prowadzi czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu zaginionej 15-latki. Elyzaveta Fitenko ostatni raz skontaktowała się ze swoją rodziną blisko miesiąc temu - w niedzielę, 30 lipca. Od tamtej pory milczy. Nie wiadomo, gdzie teraz przebywa i co się z nią dzieje.

Rysopis zaginionej 15-latki

wzrost: około 165 cm

około 165 cm waga: około 50 kg

około 50 kg sylwetka: szczupła

szczupła włosy: długie, ciemne

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach nastolatki

Funkcjonariusze zaangażowani w poszukiwania zaginionej nastolatki proszą o pomoc. Każda informacja może okazać się przydatna i pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 15-latki.

- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Elyzaveta FITENKO proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, tel. 47 723 93 50, 47 723 93 51, lub najbliższą jednostką Policji lub całodobowymi numerami 112 i 997. Informacje można również przekazywać na adres oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl - zaapelował kom. Karol Cebula.

i Autor: KRP III – OCHOTA, URSUS, WŁOCHY Zaginęła 15-letnia Elyzaveta. Od blisko miesiąca nie daje oznak życia