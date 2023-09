i Autor: shutterstock

Zaraz się zacznie, Ryanair już odwołał loty. Lotnisko w Modlinie zostanie zamknięte

Ryanair odwołuje loty z Modlina! To nie są dobre wiadomości dla pasażerów, którzy planowali w połowie września wylot z lotniska w Modlinie lub przylot do podwarszawskiego portu. Od 11 do 21 września lotnisko w Modlinie będzie zamknięte! Wszystko przez wymianę oświetlenia na pasie startowym. Ryanair już anulował kilkadziesiąt rejsów w tym czasie.