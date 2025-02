Zima w mieście: bezpłatne lodowisko w Browarach Warszawskich

Zima w mieście

Zima zwykle kojarzy się z białym śniegiem, mroźnym powietrzem i czapami białego puchu otulającymi drzewa. Z czasem, kiedy dzieci zjeżdżają na sankach z osiedlowych górek, a dorośli w tym czasie rozgrzewają się kubkiem gorącej herbaty. Coraz częściej zdarza się, że rzeczywistość odbiega od sielankowych wyobrażeń, a zima - zwłaszcza w mieście jest szara i nudna. Na szczęście jest na to sposób. Gdy pogoda nie rozpieszcza, a za oknem wciąż nie widać śniegu, można udać się na miejską ślizgawkę. Aby poczuć wyjątkową zimową atmosferę, najlepiej wybrać najbardziej klimatyczne lodowisko, takie jak w Browarach Warszawskich.

Szaleństwo na łyżwach

Jazda na łyżwach to świetna forma aktywności, która wcale nie jest trudna i nie wymaga specjalnych przygotowań. Żeby spróbować swoich sił na lodowisku nie trzeba kupować sprzętu i akcesoriów, tak jak w przypadku jazdy na nartach czy desce snowboardowej. Każdy, niezależnie od wieku czy umiejętności, może postawić pierwsze kroki na lodzie i szybko poczuć radość z jazdy. To idealny sposób na aktywne spędzenie czasu, łączący ruch na świeżym powietrzu z radością i relaksem w towarzystwie bliskich – rodziny i przyjaciół. Oprócz satysfakcji i uśmiechu, jazda na łyżwach przyspiesza spalanie kalorii, co wpływa na poprawę kondycji organizmu i samopoczucia.

Bezpłatne lodowisko

Lodowisko w Browarach Warszawskich, na placu przy Warzelni (róg ul. Krochmalnej oraz woonerfu Haberbuscha i Schielego) to idealne miejsce, aby aktywnie spędzić czas, niezależnie od pogodowych kaprysów. Jest dostępne dla wszystkich chętnych za darmo aż do 28 lutego 2025 roku, więc można korzystać z niego do woli. Otwarte jest w godzinach od 15:00 do 21:00 (poniedziałek – piątek) oraz od 12:00 do 22:00 w soboty i niedziele.

Ideą takich projektów, jak Browary Warszawskie jest otwartość – dlatego korzystanie z lodowiska zarówno dla tutejszych mieszkańców, pracowników biur, jak i wszystkich odwiedzających jest bezpłatne. Cieszymy się, że możemy podarować odrobinę radości tym, którzy pragną na chwilę przenieść się w czas beztroskiego dzieciństwa - mówi Milena Nawrat, Marketing Manager z Echo Investment.

Wypożyczalnia łyżew

Przy lodowisku działa wypożyczalnia łyżew. Mogą z niej skorzystać osoby, które nie mają swojego sprzętu lub podjęły spontaniczną decyzję o postawieniu pierwszych kroków na lodowisku. Warunkiem bezpłatnego wypożyczenia łyżew jest okazanie paragonu z tego samego dnia, z dowolnego lokalu w Browarach Warszawskich.

Atrakcje Browarów Warszawskich

Browary Warszawskie to miejsce, które tętni życiem przez cały rok. Znajduje się tu około czterdziestu restauracji i konceptów gastronomicznych oraz kawiarni, które serwują jedzenie inspirowane kuchniami całego świata. Zimowe menu, z bogatą ofertą rozgrzewających dań oraz napojów z pewnością będzie doskonałą propozycją po intensywnych szaleństwach na lodowisku.

Warto zajrzeć do Browarów Warszawskich, bo to tu dzieje się miasto!

