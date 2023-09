Znęcał się nad rodzicami i groził im śmiercią. Nie wzywali policji, bo wierzyli, że syn się zmieni

3-latek z urazem nogi trafił do szpitala. Wyszło na jaw, co robiła mu mamusia

20-latek groził śmiercią rodzicom

W niedzielę, 10 września, grójeccy policjanci zatrzymali 20-latka, który fizycznie i psychicznie nad rodzicami. - Z informacji, które zdobyli mundurowi, wynikało, że mieszkaniec gminy Goszczyn nadużywa alkoholu, poniża i wyzywa słowami wulgarnymi swoich najbliższych. Mężczyzna był także agresywny wobec rodziców, szarpał i popychał ich, wykręcał ręce i niszczył wyposażenie mieszkania. Trwało to kilka miesięcy - przekazała nadkom. Agnieszka Wójcik z policji w Grójcu.

Co więcej, w dniu zatrzymania młody mężczyzna przy użyciu noża groził rodzicom śmiercią! Nie była to pierwsza taka sytuacja. Już w przeszłości zdarzało się, że rodzice obawiali się o swoje życie. Nie wzywali jednak policji, ponieważ myśleli, że zachowanie syna się poprawi. Tak się jednak nie stało.

- Policjanci, którzy zajęli się sprawą, zebrali materiał dowodowy potwierdzający psychiczne i fizyczne znęcanie się nad rodzicami. Śledczy nie mieli wątpliwości, że mężczyzna ponownie może być nieobliczalny w stosunku do pokrzywdzonych - poinformowała nadkom. Agnieszka Wójcik.

Młody mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-latka na trzy miesiące.

Jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy - zawiadom policję!

Grójecka policja apeluje, by nie bać się prosić o pomoc i reagować. - Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, nie obawiaj się skorzystać z pomocy Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby! Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie bądź obojętny – zareaguj! Problem przemocy należy jak najszybciej zgłosić dzielnicowemu lub pod numerem 112 - zaapelowali mundurowi.