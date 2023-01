23-letnia córka Norbiego to prawdziwa piękność! Iga Dudziuk robi karierę, ale nie chce być kojarzona ze sławnym ojcem

Te zdjęcia wzruszają do łez

Norbi, a właściwie Norbert Dudziuk to piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, któremu największą popularność przyniósł przebój "Kobiety są gorące". W przeszłości prowadził teleturnieje w TVN i TVN Gra, a obecnie związany jest z Telewizją Polską. W latach 2018-2019 był prowadzącym programu "Jaka to melodia?", a od września 2019 roku prowadzi "Koło fortuny". Norbi był trzykrotnie żonaty. Ze swoją pierwszą żoną, Julią, ma córkę Igę, która przyszła na świat w 1999 roku. Kobieta w tym roku skończy 24 lata.

Czym zajmuje się Iga Dudziuk? Córka Norbiego poszła w ślady ojca, ale nie chce być z nim kojarzona

Iga Dudziuk w marcu 2022 roku dołączyła do ekipy radia VOX FM. Obecnie niespełna 24-latka prowadzi dwa programy - "W rytmie hitów" oraz "Best listę". Kobieta ma na swoim koncie również pierwsze sukcesy muzyczne. Pod koniec października 2021 roku wypuściła swój debiutancki singel "A jednak". Ma on obecnie ponad 130 tys. wyświetleń w serwisie YouTube. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem z "Pytania na śniadanie" Iga Dudziuk wyznała, że nie chce być kojarzona ze swoim ojcem. Nie przepada, gdy mówi się o niej "córka Norbiego".

- Nazywam się Iga Dudziuk, a nie "córka Norbiego" - powiedziała.

Kobieta dalej rozwija karierę muzyczną. W kwietniu 2022 roku wydała singiel "Cokolwiek (Brzydkie Wyrazy)", który ma prawie 20 tys. wyświetleń w serwisie YouTube.

Zobaczcie, jak wygląda córka Norbiego i posłuchajcie jej piosenki! Myślicie, że z takim głosem i urodą ma szansę na zostanie wielką gwiazdą?