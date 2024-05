87-letnia Krystyna Loska za kółkiem toyoty śmiga w centrum Warszawy. Niesłychane, co zrobiła legenda TVP

Krystyna Loska to przykład na to, że wiek to tylko liczba. Ludzie dużo młodsi od niej nie mają motywacji, by wychodzić z domu, przesiadują przed telewizorem lub rozwiązują krzyżówki. Ale nie ona. Krystyna Loska jest przykładem aktywnej seniorki, która nie tylko wygląda świetnie, ale w wieku prawie 87 lat nadal śmiga po Warszawie swoją toyotą. Właśnie została przyłapana w centrum stolicy z siatkami. Niesłychane, co zrobiła legenda TVP.