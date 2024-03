Ulubienica widzów wraca do "M jak miłość"! Dostała nową twarz, trudno ją teraz rozpoznać. "Jesteś coraz bardziej podobna do mamy!"

Wiele znanych osób mogłoby się uczyć optymizmu od Anny Popek. Piękna dziennikarka niedawno straciła pacę w „Pytaniu na śniadanie”, ale najwyraźniej nie spędza jej to snu z powiek. Korzystając z wolnego czasu postanowiła nieco się zrelaksować. Prezenterka razem z koleżanką zrobiły sobie babski wypad, podczas którego Ania postawiła na czynny wypoczynek. Gwiazda ma w sobie dużo dyscypliny, bo dzień zaczynała już o 7.30 rano kąpielą w jeziorze. Popek zdobyła się na uwagę i energicznie zanurzyła swoje zgrabne ciało w zimnej wodzie. Taki rytuał z pewnością ujędrni to i owo, ale przede wszystkim zahartuje cały organizm. Później był czas na śniadanie a następnie półtorej godziny marszu w terenie i godzinne, rozciągające ćwiczenia na sali gimnastycznej, a po obiedzie aqua aerobik.

Anna Popek szykuje się do nowej pracy

Nie jest tajemnicą, że czekają ją kolejne wyzwania. Po cichu mówi się, że będzie robiła śniadaniówkę w Telewizji Republika. Nic dziwnego, że szlifuje formę. „Rozstaję się z Telewizją w marcu - u progu wiosny. Wraz z nią przyjdzie nowe, świeże, prawdziwe. Bez udawania i poprawności. Właściwie to już tak jest! Mam 56 lat, ale czuję wolę działania, czuję energię i chęć zmian, pragnienie, by być sobą. Sobą prawdziwą. Jeśli będziecie chciały, jeśli będziecie chcieli być ze mną na tej drodze - to razem przekonamy się, że zmiana jest częścią życia. Jest jego sensem i przygodą. Przygodą, która zawsze kończy się dobrze o ile prowadzi do prawdziwej przemiany” – napisała Popek na swoim Instagramie.

Popek będzie gwiazdą Telewizji Republika?

Krążą plotki, że była gwiazda TVP ma być główną twarzą śniadaniówki, którą przygotowuje Telewizja Republika. Stacja stawia na dawnych prezenterów Telewizji Polskiej. Pracę znaleźli tu m.in. Miłosz Kłeczek, Michał Rachoń i Rafał Patyra, który prowadzi konkurencję dla "Teleexpressu" - "Express Republiki", który nadawany jest o 16:55, czyli 5 minut wcześniej niż serwis TVP1. - Tomaszowi Sakiewiczowi (szef Telewizji Republika przyp.) zależy na pozyskaniu jak największej ilości widzów. Uważa, że Anna Popek wzmocni swoim doświadczeniem ich ofertę, ale nie tylko ona ma szansę na angaż ze starej ekipy "Pytania na śniadanie". Trwają różne rozmowy, ale ona była jego pierwszym wyborem - mówił nieoficjalnie informator Plotka. O sprawę została także zapytana sama zainteresowana. - Na razie nie mogę potwierdzać żadnych informacji na ten temat. Jeszcze jestem związana umową z Telewizją Polską do jutra, więc nie mogę nic potwierdzać ani zaprzeczać. Na razie tyle, co wiem oficjalnie, to że jutro zakończę współpracę z Telewizją Polską - powiedziała tajemniczo Anna Popek.

Gorące zdjęcia Anny Popek w naszej galerii. Kostium spłatał jej figla?

Anna Popek u Jaruzelskiej o RYWALIZACJI MIĘDZY KOBIETAMI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.