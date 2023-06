Baby shower u Wersow. Poród już chwilę. Influencerka nie wytrzymała i zdradziła znajomym imię dziecka

Opole 2023. Edyta Górniak nagrodzona Złotą Okładką "Super Expressu". Wywiezie ją do Tajlandii!

Wersow, czyli Weronika Sowa to influenserka znana z Ekipy Friza. Celebrytka aktywnie działa w mediach społecznościowych, a jej profile obserwują tysiące osób. Friza kojarzą wszyscy miłośnicy YouTuba. Znany jest jako twórca internetowy i wideobloger, który wymyślił i wylansował kultową już Ekipę. Nie da się ukryć, że oboje mimo młodego wieku, wiedzą jak prywatność zamieniać w złoto. Wszystkie ważne chwile ze swojego życia relacjonują w mediach społecznościowych, zyskując ogromne zasięgi. Po efektownym ogłoszeniu, że spodziewają się dziecka, przyjęciu z pompą z okazji poznania jego płci i relacji z urządzania pokoiku dla córeczki przyszedł czas na baby shower. Impreza zorganizowana w willi celebrytów, przyciągnęła spore grono przyjaciół i znajomych. Było wesoło, barwnie i z humorem.

Baby shower u Wersow i Friza

Przyjęcie odbyło się w niedzielę, 11 czerwca. Pogoda sprzyjała, więc przyszli rodzice zaprosili swoich gości do ogrodu. Był poczęstunek przy pięknie ozdobionym stole, skrupulatnie zaplanowane zabawy i konkursy oraz atrakcje w postaci ścianki czy lustra do zdjęć. I goście , i gospodarze ubrani byli w białe lub beżowe stroje. Po przywitaniu był czas na przekazanie prezentów dla maleństwa. Po poczęstunku w postaci słonych przekąsek, słodkości i sushi przyszedł czas na beztroska zabawę. Wersow i Friz zaprosili gości m.in. do zawodów przewijania lalek na czas z zasłoniętymi oczami czy konkurs picia piwa z dziecięcych butelek ze smoczkiem.

Jak będzie mieć na imid córeczka Wersow i Friza?

Wszyscy jednak czekali na kulminacyjny moment, kiedy to rodzice mieli ogłosić, jakie imię wybrali dla córeczki. Okazuje się jednak, że para pełne imię zdradziła tylko obecnym na przyjęciu, w relacji zdradzili jedynie, że będzie eto krótkie imię na literę M. Wśród internautów momentalnie wywołali tym burze domysłów. Najwięcej osób stawiało na imię Mia lub Maja. Rodzice zdradzili jednak coś jeszcze, otóż drugie imię dziewczynka dostanie po mamie. Czyli jak Maja Weronika, Mija Weronika... a może jeszcze inaczej. Dowiemy się po porodzie.

Zobacz galerię zdjęć z baby shower u Wersow i Friza

