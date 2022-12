Bachleda-Curuś ucieka do Polski przez Colina Farrella?! Szokujące doniesienia o poważnych kłótniach!

Co za piękność!

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell rozstali się, gdy ich syn miał zaledwie kilka miesięcy. Po latach aktor udzielił wywiadu, w którym przyznał, że z perspektywy czasu żałuje niektórych życiowych wyborów.

- Żyłem wspaniałym życiem, miałem ogromną fortunę, cudowne dzieci (starszego syna z poprzedniego związku) i świetną rodzinę, ale wybrałem wolność, która niczego mi nie dała - cytuje Farrella tygodnik "Na żywo".

Byli partnerzy wciąż pozostają w stałym kontakcie, a tata aktywnie uczestniczy w życiu syna. Podarował matce swojego syna dom w Los Angeles i wiele mówiło się o tym, że Colin płaci ogromne alimenty, które mogą wynosić nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie. Ale w zamian nałożył na Bachledę-Curuś pewne ograniczenia. Aktorka nie może m. in. wyprowadzić się z synem do Polski.

Alicja zapewniała wielokrotnie, że jej relacje z Colinem są bardzo dobre. Tymczasem, jak donosi "Życie na gorąco" w ostatnim czasie uległo to sporej zmianie.

- Dobre relacje, które Colin i Alicja wypracowali po rozstaniu, by w zgodzie opiekować się wspólnym dzieckiem zostały poddane poważnej próbie. Na razie poróżnieni rodzice próbują znaleźć jakiś kompromis, choć jest trudno, bo każde z nich ma swoje racje - czytamy w tygodniku.

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell kłócą się o syna. Aktorka ucieka do Polski

Alicja Bachleda-Curuś niedawno przyznała, że jej syn również wiąże swoją przyszłość z filmem i chciałby doskonalić swój warsztat w jednej z polskich szkół. Podobno wizja rozłąki z synem, który miałby zamieszkać niemal dziesięć tysięcy kilometrów dalej, doprowadza Colina do furii. To prowadzi do kłótni pomiędzy rodzicami. Alicja jest nimi coraz bardziej wyczerpana.

- Alicja w ostatnim czasie ma zszargane nerwy. Chodzi o syna Henryka, który chce uczyć się w Polsce warsztatu aktorskiego. Jego tata nie jest przekonany do tego pomysłu i jak na razie nie wyobraża tego sobie. Jest zdecydowanie przeciw. Alicja podkreśla i tłumaczy, że to dopiero plany, ale nic to nie daje - mówi znajoma aktorki w rozmowie z gazetą.

W dodatku coraz częstsze kłótnie przywracają u Alicji wspomnienia tego, co doprowadziło do ich rozstania.

- Niestety, bardzo emocjonalnie to przeżywa. Ala lubi mieć wszystko poukładane. Dlatego, kiedy Henio wspomniał o idei studiów w Polsce, ona od razu powiedziała o tym jego ojcu, żeby w przyszłości nie było konfliktu. Teraz żałuje - dodaje osoba z otoczenia Alicji.

Napięte relacje rodziców i kłótnie doprowadziły do tego, że Alicja postanowiła spakować walizki i uciec do Polski. Aktorka chce przeczekać trudny czas i liczy na to, że ostatecznie uda im się dojść do porozumienia. Tegoroczne święta Alicja z synem spędzą w naszym kraju.

- Odkąd wyjechała do USA, Boże Narodzenie stara się spędzać w rodzinnym domu w Polsce. Cieszy ją fakt, że Henio podobnie jak ona, pokochał świąteczny klimat, który panuje w ojczyźnie jego mamy. W tym roku znów leci do Krakowa z synem. I choć zatrzymają się w domu jej rodziców, w stolicy Małopolski, to jednak święta spędzą w górach - czytamy w "Życiu na gorąco".