Barbara Kurdej-Szatan z hukiem odeszła z telewizji! Teraz szykuje wielki powrót

Wiele wskazuje na to, że Barbara Kurdej-Szatan powróci do wielkiej telewizji. Aktorka z powodu kryzysu wizerunkowego w poprzednim roku znacząco wycofała się z telewizji. Do tej pory mogliśmy oglądać ją na deskach teatru lub na kinowych ekranach. Teraz gwiazda ma wziąć udział w popularnym show Polsatu! Poznajcie szczegóły!