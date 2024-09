Barbara Kurdej-Szatan od nowych władz TVP dostała drugą szansę po tym, jak stacja zrezygnowała ze współpracy z nią za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Celebrytka naraziła się bowiem PiS swoimi wulgarnymi wpisami na temat strażników granicznych. Jej wypowiedzi i komentarze w mediach społecznościowych oburzyły zresztą również "zwykłych obywateli". W efekcie Kurdej-Szatan straciła pracę w TVP, przestała występować w reklamach sieci Play, a wielu fanów się od niej odwróciło. Teraz celebrytka próbuje odbudować swój wizerunek i karierę. Dostała nawet posadę prowadzącej nowy program w TVP pt. "Cudowne lata". W show chodzi o rywalizację pokoleń "boomerów" i "millenialsów", którzy mierzą się w różnych konkurencjach. Jak nietrudno się domyślić, wygrywa lepszy. Problem jednak w tym, że twórcy programu nie uniknęli licznych wpadek technicznych i merytorycznych, co nie umknęło uwadze widzów. Fala krytyki spłynęła również na prowadzącą.

Basia Kurdej-Szatan ledwo wróciła do TVP i już wywołała burzę. Chodzi o nowy program "Cudowne lata"

Internauci wyliczają, że błędów w show "Cudowne lata" jest naprawdę sporo. Począwszy od złego określenia grupy wiekowej (niektórzy łapią się już pod "gen Z"), a skończywszy na błędach merytorycznych. Przytoczono na przykład wpadkę z serialem "Stranger Things" i występującym tam miasteczkiem Hawkins. W produkcji stwierdzono bowiem, że miejscowość istnieje naprawdę i liczy 30 tys. mieszkańców, podczas gdy w rzeczywistości liczy zaledwie 1300 mieszkańców i znajduje się w Teksasie, a nie w Indianie. Pomylono się też podczas mówienia o Kate Winslet, która miała rzekomo dostać Oscara za "Titanica", mimo że tę nagrodę otrzymała dopiero za rolę w filmie "Lektor" - w "Titanicu" była jedynie nominowana.

Najmocniej obrywa się samej prowadzącej. Wygląda na to, że ludzie nie zapomnieli tego, co Basia Kurdej-Szatan wypisywała w mediach społecznościowych na temat strażników granicznych. Wielu internautów zarzeka się, że nie będzie oglądać "Cudownych lat" ze względu na prowadzącą. Choć jednocześnie trzeba sprawiedliwie dodać, że program zaskarbił sobie sympatię niektórych widzów, którzy chwalą go za innowacyjną formułę i ciekawe przedstawianie faktów. Czy Basi Kurdej-Szatan uda się więc przekonać nieprzekonanych? Może to być zadanie trudne, lecz nie niemożliwe. Będziemy się temu przyglądać.

Zobacz również galerię zdjęć: Kurdej-Szatan na planie programu TVP. Nie mogła przestać robić sobie selfie

Sonda Czy powrót Barbary Kurdej-Szatan do TVP to był dobry pomysł? Tak, brakowało jej Nie, to fatalny pomysł Dam jej drugą szansę, zobaczymy Mam mieszane uczucia Nie obchodzi mnie to