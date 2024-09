Beata Kozidrak to kobieta po przejściach. Piosenkarka ma za sobą długoletnie i trudne małżeństwo z menadżerem Bajmu Andrzejem Pietrasem zakończone rozwodem w 2016 roku. Pięć lat później doszło do gigantycznego skandalu z udziałem Beaty Kozidrak. 61-letnia wówczas artystka została zatrzymana przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu. Miała mieć w wydychanym powietrzu około dwóch promili! Teraz o wokalistce zespołu Bajm znów jest głośno. Na szczęście tym razem z powodu tego, co robiła na scenie, a nie na ulicy. Chodzi o ostatni koncert w Szczecinie. Filmiki z tego osobliwego występu Beaty Kozidrak robią furorę w sieci. Na nagraniu widać, jak artystka, najpewniej odgrywając rolę prostytutki z czasów PRL, wykonuje raczej jednoznacznie kojarzące się gesty. Autor nagrania zaatakował osoby hejtujące piosenkarkę i wytłumaczył kontekst tego nietypowego namiętnego scenicznego popisu.

Pismaki uwielbiają wrzucać fotki, screeny i filmy z koncertów Bajmu, na których Beata Kozidrak w ramach trasy 45-lecia śpiewa utwór "Ok. Ok. Nic nie wiem, nic nie wiem”. Powiedzmy najpierw o tym, że Beata od lat podczas wykonywania tego utworu się zachowuje jak na tym filmiku. Jest to utwór, który napisała w 1982 roku i na przekór władzy komunistycznej, mówi o narracji prostytutki. Beata podczas show robi performance, wciela się w rolę. Hejterom radźcie posłuchać tekstu piosenki, koniecznie ze zrozumieniem. Z góry dziękuję za Wasze działania