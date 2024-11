Beata Tadla zdradziła, że poszła do swatki. To biuro matrymonialne znalazło jej partnera!

Kiedy Beata Tadla rozstała się z Jarosławem Kretem w atmosferze skandalu, wydawało się, że gwiazda telewizji długo będzie rozpaczać po związku, który przecież wydawał się idealny!

Partnerzy czule się do siebie odnosili, udzielali wywiadów, w których opowiadali o łączącej ich miłości. Nagle wszystko rozpadło się niczym domek z kart, a Tadla została sama po tym, jak zainwestowała czas i uczucia w 5-letni związek. Na dodatek wkrótce stało się jasne, że rozstanie to nie wszystko. Byli partnerzy spotkali się na sali sądowej!

Nic dziwnego, że po takim rozczarowaniu Tadla postanowiła szukać szczęścia w inny sposób. Starodawna instytucja swatów, w nieco nowocześniejszej niż kiedyś odsłonie, okazała się strzałem w dziesiątkę. Tadla nie ufała aplikacjom randkowym, wolała, aby jej życiem miłosnym zajęli się profesjonaliści.

Tadla miała dość szukania mężczyzny dla siebie na własną rękę, tym bardziej że kolejne związki kończyły się rozstaniami. Pandemia i kolejne lockdowny nie pomagały. Udała się więc do "centrum poznawczego".

Szukałam mężczyzny na życie całe. Nie wierzę w algorytmy, wierzę w człowieka. Oboje byliśmy potargani przeszłością i szukaliśmy czegoś "na zawsze". Dlatego zapisałam się do poważnego biura matrymonialnego i zdałam się na fachowców, którzy znajdą mi odpowiedniego mężczyznę. To jak swatka z przeszłości! Była pandemia, zero okazji do spotkań, samotność doskwierała... I szczęśliwie Michał zapisał się w tym samym czasie. Dopasowano nas, a potem już wszystko zależało ode mnie i od niego. Zaiskrzyło! - opowiadała Tadla w rozmowie z "Olivią" w 2023 r.