Bezlitośnie uderzyła w Macieja Orłosia. Te słowa proszą się o Złotą Czcionkę od "Teleexpressu"

Joanna Kurska uderzyła w Macieja Orłosia. Żona byłego prezesa TVP nadal nie pogodziła się z tym, co wydarzyło się na Woronicza w ostatnim czasie. Zmiany w mediach publicznych idą pełną parą, TVP żegna się z dotychczasowymi pracownikami. Co więcej, co i rusz wypływają informacje o ich zarobkach, co nie wszystkim jest na rękę. Rzekome setki tysięcy złotych, które miały płynąc do niektórych zatrudnionych przez Telewizję Polską specjalistów mogą bowiem zwykłego szarego człowiek przyprawić o zawrót głowy. Joanna Kurska, której zarobki również wyciekły, dzielnie walczy z tymi informacjami. W wydanym oświadczeniu poinformowała, że podane kwoty są zmanipulowane. Pozwała też byłego już pracodawcę do sądu, za ujawnienie nieprawdziwych wg niej danych.

Joanna Kurska o Macieju Orłosiu: "Smutny, nieświeży, z głupim uśmiechem"

Joanna Kurska również chętnie komentuje kondycję obecnych prowadzących. Media społecznościowe płoną pod jej wpisami. Ostatnio wywiązała się dyskusja, do której włączyła się nawet Danuta Martyniuk. Panie zgodnie twierdziły, że obecnie Polacy oglądają PO-TVP. Natomiast w rozmowie ze "Światem Gwiazd" Kurska przyznała, że jej pragnieniem jest, by na światło dzienne wyszły zarobki nowych pracowników TVP, na przykład obecnego dyrektora programowego stacji Sławomira Zielińskiego. Bezlitośnie uderzyła także w Macieja Orłosia, który po 8 latach przerwy powrócił do "Teleexpressu". - O swoich zarobkach milczy też ten smutny, nieświeży Orłoś, z głupim uśmiechem szkalujący innych. Mocne słowa wystosowane w kierunku obecnego szefa "Teleexpressu". Szkoda, że w programie nie ma już Złotej Czcionki.

