Burza po koncercie TVP dla powstańców warszawskich. Rozgoryczeni internauci dopominają się o Tomasza Wolnego. "Wstyd"

Koncert z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego w TVP wywołał kontrowersje.

Wielu widzów i powstańców warszawskich protestowało przeciwko zmianie prowadzącego, Tomasza Wolnego.

Pomimo apeli, jego miejsce zajęli Robert Stockinger i Justyna Dżbik-Kluge, co wzbudziło burzę w internecie.

Koncert na rocznice Powstania Warszawskiego w TVP

Jak co roku w Telewizji Publicznej został wyemitowany koncert z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Wydarzenie "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" organizowane jest już od 19 lat na stołecznym Placu Piłsudskiego i co roku przyciąga dziesiątki tysięcy chętnych. Przez lata, bo od 2017 do 2023 roku koncert prowadził dziennikarz, Tomasz Wolny. Kilka dni temu podano do wiadomości publicznej, że prezenter nie pojawi się na scenie podczas tegorocznej edycji. Jego miejsce zajęli: Robert Stockinger i Justyna Dżbik-Kluge. Ta informacja nie spodobała się nie tylko widzom, ale także samum powstańcom warszawskim, którzy apelowali do TVP, aby Tomasz Wolny pojawił się w roli prowadzącego wydarzenie. Wystosowali nawet list do TVP i Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym podkreślili zaangażowanie Tomasza Wolnego i jego bliskie relacje z weteranami. Mimo to decyzja o zmianie prowadzący koncert z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego została podtrzymana. To nie spodobało się także i widzom TVP.

Internauci dopominają się o Tomasza Wolnego

Dla wielu widzów Tomasz Wolny był twarzą tego wydarzenia. Niektórzy do samego końca wierzyli, że organizatorzy koncertu dla powstańców warszawskich zmienią swoją decyzję i lubiany prezenter pojawi się na scenie. Tak się jednak nie stało. To wywołało burzę w mediach społecznościowych. Pojawiło się wiele komentarzy od rozgoryczonych internautów.

"Bez Tomasza Wolnego to nie to samo! Wstyd!"

"Bojkot to brak szacunku dla Powstańców, ale skoro tak Pani woli... To jest po prostu przykre"

"To nie jest koncert Tomasza Wolnego"

- pisali oburzeni widzowie.

Nowi prowadzący koncert z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego

W roli prowadzących koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" zadebiutowali: Robert Stockinger i Justyna Dżbik-Kluge.

Cieszę się, że Muzeum Powstania Warszawskiego zaproponowało Telewizji Polskiej moją kandydaturę (…) Prowadzący jest tego dnia najmniej istotny. Cała uwaga należy się powstańcom

- zaznaczył jakiś czas temu w rozmowie z Plejadą Robert Stockinger.