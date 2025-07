Burzliwe życie uczuciowe Sylwii Gliwy. Od Szyca i Wieczorkowskiego do licealisty Szymona

Łączono ją z Szycem i Wieczorkowskim

W początkach kariery Sylwia Gliwa była łączona z dwoma znanymi aktorami – Borysem Szycem i Janem Wieczorkowskim. Oba związki miały charakter przelotny, ale media nie pozostawiły tego bez echa. Para Gliwa–Szyc wzbudzała ogromne zainteresowanie, choć sami zainteresowani unikali komentowania tej relacji publicznie.

Ślub z rajdowcem i bolesny rozwód

W 2011 roku Gliwa stanęła na ślubnym kobiercu z kierowcą rajdowym Marcinem Biernackim. Para poznała się rok wcześniej. W 2012 urodził się ich syn, Aleksander. Przez jakiś czas wydawali się zgodnym małżeństwem, ale po ośmiu latach rozstali się w atmosferze konfliktu.

Były mąż aktorki oskarżył ją o znęcanie się psychiczne. Choć Gliwa nie komentowała sprawy szerzej, sądowa batalia odbiła się szerokim echem. Co więcej, dziś syn aktorki – jak donoszą media – nie mieszka z nią na co dzień.

Związek z licealistą wywołał burzę

Największy skandal obyczajowy w życiu Gliwy wybuchł, gdy media ujawniły jej związek z... 19-letnim licealistą, Szymonem Paneckim. Gliwa była wówczas po czterdziestce. Ich relacja trwała dwa lata i zakończyła się bez dramatów, ale społeczne reakcje były skrajne. Aktorkę krytykowano za dużą różnicę wieku i związek z maturzystą. Ona sama nie zabierała głosu, ale nie zaprzeczała doniesieniom. Pojawiali się nawet razem na salonach.

Po rozstaniu z Paneckim Gliwa związała się z Bogumiłem Ziębą – prezesem jednej z firm informatycznych. Relacja również nie przetrwała próby czasu, choć tym razem obyło się bez skandali.

Choć obecnie aktorka oficjalnie nie pokazuje partnera, w rozmowach z mediami kilkukrotnie podkreślała, że ceni wolność, niezależność i nie boi się samotności. Jak twierdzi – ważniejsze od etykietek jest to, by czuć się dobrze we własnej skórze.

Nie przegap: Sylwia Gliwa szuka miłości! Na nocnej imprezie nie mogła się opędzić od adoratorów

Ich romansem żyła cała Polska. Dla niego zrezygnowała z ról! A Piotr Adamczyk wybrał karierę… Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ. Kto z kim, czyli połącz w pary polskie gwiazdy Pytanie 1 z 14 Na początek coś łatwego - jedna z ulubionych par polskiego show-biznesu. Katarzyna Cichopek jest w związku: z Marcinem Hakielem z Marcinem Mroczkiem z Maciejem Kurzajewskim Następne pytanie