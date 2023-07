Była żona Rafała Brzoski o rozwodzie: „Jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń”

Spis treści

Rafał Brzoska – zanim związał się z Omenną Mensah (43 l.) – był mężem Anny Izydorek-Brozski. Para doczekała się nie tylko dwójki dzieci, ale założyła też wspólną firmę. W czasie gdy ich biznes zaczynał nabierać wiatru w żagle, ich związek zaczął przechodzić kryzys. Niestety małżeństwo go nie przetrwało – w 2006 roku para zdecydowała się na rozwód.

Teraz Anna Izydorek-Brzoska zdecydowała się wrócić do tego tematu. W rozmowie z Fundacją Między Niebem a Ziemią opowiedziała o traumie rozwodu i depresji, z którą musiała sobie radzić po rozstaniu.

Izydorek-Brzoska w rozmowie z fundacją nie ukrywała, jak trudnym przeżyciem był dla niej rozpad związku.

Rozwód to jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń, zaraz po śmierci bliskiej osoby. Dzisiaj mamy do czynienia z plagą rozwodów i ludzie często sobie z nimi nie radzą. Nie jest wcale tak łatwo wrócić do normalności po rozstaniu. Wiele osób żywi urazy, ma w sobie dużo goryczy i nie potrafi wybaczyć, nawet do śmierci. O tym się nie mówi – zdradziła w rozmowie z Fundacją Między Niebem a Ziemią była żona Rafała Brzoski.