Co za luksus!

Co to ma być?! Izabella Krzan z SAŁATĄ NA GŁOWIE. Mandaryna nie lepsza. Czy inne gwiazdy zadały szyku?! [ZDJĘCIA]

Spis treści

Rodzeństwo z "Chłopaków do wzięcia" znowu jest blisko

Karina i Stefan to popularne rodzeństwo, które zaistniało w mediach dzięki występom w programie "Chłopaki do wzięcia". Ostatnio nie było między nimi najlepiej. Wszystko przez konflikt Kariny z Aldoną, narzeczoną jej brata Stefana.

Związek tych dwoje od początku wzbudzał mnóstwo emocji – widzowie szybko dostrzegli, że nowa miłość Stefana negatywnie wpływa na jego relację z siostrą. Sytuacja uległa jednak zmianie w czerwcu br., kiedy Stefan podjął decyzję o rozstaniu z Aldoną. Mężczyzna sugerował w nagraniach na swoim Tik Toku, że jego narzeczona udaje ciążę. Para rozstała się z hukiem, a do sieci trafiło nagranie z wyprowadzki Aldony.

Rodzeństwo spędza obecnie ze sobą znacznie więcej czasu, czego dowodem są najnowsze zdjęcia w mediach społecznościowych.

Czytaj też: Tak Karina z "Chłopaków do wzięcia" baraszkuje z ukochanym w miejscu publicznym!

Karina Kocha przeszła metamorfozę: "Sama siebie nie poznaję"

Okazuje się, że Stefan towarzyszył niedawno siostrze podczas jej wypadu do Płocka. Karina wzięła tam udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej. Na najnowszych zdjęciach pozuje zupełnie odmieniona – nowa fryzura i profesjonalny makijaż podkreśliły urodę Kariny i wydobyły z niej to, co najlepsze. "Sama siebie nie poznaje" – napisała Karina na Facebooku.

Fani bohaterki "Chłopaków do wzięcia" także są zachwyceni przemianą Kariny Koch, a jej nowy look przyjęli z ogromnym entuzjazmem.

Przepięknie !!

Wyglądasz zjawiskowo

Teraz to naprawdę oszlifowany diament gratuluje – czytamy w komentarzach.

W galerii znajdziesz więcej zdjęć odmienionej Kariny. Zobacz, jak zmieniła się gwiazda programu "Chłopaki do wzięcia".