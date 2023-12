Co z pogrzebem Elżbiety Sommer, legendarnej pogodynki TVP?

Elżbieta Sommer tylko raz pojawiła się z córką na imprezie. Było to w 2002 roku w Teatrze Wielkim na gali 50-lecia TVP. Wiadomo, że Magda urodziła się w 1974 roku, gdy prezenterka miała już 38 lat. Wówczas słynna "Chmurka" zrobiła sobie sesję z rodziną. Mąż pogodynki karmił wówczas córeczkę z butelki. Niestety nie wiadomo kim był mąż legendarnej prezenterki pogody. Pojawiały się obrzydliwe plotki, że Sommer była córką samego Bolesława Bieruta, komunistycznego prezydenta.

Elżbieta Sommer podpadła kiedyś władzy PRL. Nie zgodziła się by kłamać o pogodzie na 1 maja, kiedy w Polsce organizowano pochody. Tym samym zrobiła to, co kiedyś jej redakcyjny kolega, Czesław Nowicki, słynny "Wicherek". "Chmurka" pracowała z nim od 1963 do 1997 roku, kiedy stracił pracę w TVP. Jej przygoda z Telewizją Polską trwała od 1957 do 2004 roku. Elżbieta Sommer z wykształcenia była meteorologiem. Pracowała także w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym, a wcześniej w Dowództwie Wojsk Lotniczych, gdzie pełniła funkcję inspektora. Studiowała także zaocznie na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu w Poznaniu.

Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Elżbiety Sommer. Jej zięć, Jerzy Kozak, który poinformował o jej śmierci na razie nie opublikował wpisu o terminie uroczystości.