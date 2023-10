Czarne chmury nad Miszczakiem. Zwolnił gwiazdy, ludzie mu za to odpłacili. Nerwówka w Polsacie!

Edward Miszczak objął stery w Polsacie jako nowy dyrektor programowy, a swoje rządy zaczął od "odmładzania formatów". Zwolniono kilka dużych nazwisk, podziękowano między innymi Katarzynie Dowbor po dziesięciu latach prowadzenia przez nią programu "Nasz nowy dom". W jej miejsce zatrudniono Elżbietę Romanowską, ale wyniki show nie napawają optymizmem - odnotowano bowiem duży spadek oglądalności. Teraz pojawiają się doniesienia o kolejnym programie - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyciągnęła przed telewizory średnio 938 tys. widzów w Polsacie. Najwięcej widzów miał dotychczas trzeci odcinek – 1,03 mln. "Rok temu początek 17. sezonu sezonu oglądało średnio 1,44 mln widzów (dane po pierwszych czterech odcinkach), a całą edycję – 1,5 mln osób", podaje serwis Press. I wróży, co może być przyczyną spadku.

Jak pisze Press, gdy oglądalności "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" były wyższe, program współprowadził jeszcze Piotr Gąsowski, a w jury zasiadała Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski. Warto dodać, że fanów programu bardzo oburzyła decyzja o podziękowaniu tym osobom przez Miszczaka.

- Niektórych ludzi nie da się jednak łatwo zastąpić - napisał Press na Facebooku.

To kolejna tego typu sytuacja, a programy w Polsacie po zmianach coraz częściej notują spadki. Czyżby zmiany Edwarda Miszczaka nie były dobrze przyjmowane przez widzów? Mówi się nawet, że ludzie odpłacają nowemu dyrektorowi za to, co zrobił, a nad Miszczakiem zbierają się czarne chmury. Pozostaje śledzić rozwój sytuacji i zobaczyć, co jeszcze się wydarzy.

