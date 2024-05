Daniel Olbrychski pójdzie w ślady Krzysztofa Rutkowskiego? Zrobi to samo ze swoją żoną. Pobłogosławiła ich wielka gwiazda

Antek Królikowski trafił do szpitala! Nie pojawił się nawet w sądzie. Jego adwokat musiał go tłumaczyć

Tyle Joanna Przetakiewicz zapłaciła za kawę i precelka! Kwota zwala z nóg! Bogaczka zdradza, co myśli o ludziach zarabiających 3 tysiące

Tuż przed finałem takie wieści! Wiadomo co dalej z hitem TVN...

Mentorka z TVN o kopertach i prezentach na komunię. "To nie jest wesele"

Olbrychski chce być jak Rutkowski?! Zrobi to samo ze swoją żoną!

Daniel Olbrychski przed laty znany był ze swoich licznych romansów, najgłośniejszym był ten z Marylą Rodowicz. Długo Olbrychski szalał jako wolny mężczyzna, aż w końcu został usidlony. I to nie jeden raz. Po rozwodzie z Zuzanną Łapicką Olbrychski ożenił się z Krystyną Demską-Olbrychskią, z którą od 20 lat tworzy udany związek. Teraz gwiazdor postanowił zrobić z żoną to samo, co detektyw Krzysztof Rutkowski!

Olbrychski poznał swoją ostatnią żonę dzięki Agnieszce Osieckiej. To dla Krystyny właśnie aktor rozwiódł się z Zuzanną Łapicką, a nowa partnerka została jego menadżerką. 23 października 2003 r. aktor ożenił się z Krystyną Demską.

- Był cichy i tajemniczy, bo założyłam się z jednym z kolegów, że uda się uniknąć paparazzich - tak Krystyna wspominała ślub z Olbrychskim w w wywiadzie dla magazynu "Pani".

Teraz, okazuje się, że państwo Olbrychscy chcą odnowić swoją przysięgę małżeńską przed księdzem! Dokładnie to samo i z pompą zrobił ostatnio Krzysztof Rutkowski ze swoją żoną Mają.

Pomysł podpowiedziała Olbrychskiemu bliska przyjaciółka, również wielka aktorka, Maja Komorowska. Gwiazda filmów Krzysztofa Zanussiego już pobłogosławiła małżonków Olbrychskich.

Ciekawe, czy Daniel Olbrychski też zaśpiewa jak Rutkowski dla swojej żony na weselu?

Sonda Z jakich ról znasz Daniela Olbrychskiego? "Potop" "Ogniem i mieczem" "Pan Wołodyjowski"