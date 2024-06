Doda nie może opuścić Polski?! Wszystko przez jedną sprawę

"Życie to są chwile, chwile"

Doda to gwiazda, która potrafi zrobić wokół siebie ogromne zamieszanie. Rabczewska zdobyła ogromną rzeszę fanów jako bardzo zdolna i obdarzona świetnym głosem wokalistka. Ale głośno też bywa w związku z problemami sercowymi artystki. Jej małżeństwo z Emilem Haiderem trwało krótko, ale za to zakończyło się dla Dody fatalnie.

W marcu 2024 r. Doda została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i grzywnę w wysokości 100 tys. zł. za zastraszanie byłego partnera Emila Haidara. Eks małżonek wystosował przeciwko byłej żonie całą listę zarzutów i zażądał zadośćuczynienia. Obie strony po ogłoszeniu wyroku przez sąd nie są zadowolone, Doda od razu zapowiedziała apelację.

Tymczasem wokalistka cieszy się życiem i swoim związkiem ze sportowcem, Dariuszem Pachutem. Wprawdzie przez jakiś czas plotkowano o ich rozstaniu, ale okazało się, że gwiazda Doda i jej ukochany po prostu postanowili zadbać o prywatność.

Za to w 2024 roku rodzina Dody i Piechuta powiększyła się. I właśnie z tego powodu artystka nie może sobie o tak wyjechać, dokądkolwiek by chciała.

- Dajcie znać gdzie najfajniej podróżować z psem? Które kraje robią najmniej problemów z przylotem i wylotem? Bo jak wiecie ,od pół roku moja lista wymarzonych destynacji delikatnie się uszczupliła przez tego jegomościa🥹🤫😬 ps. On ma taki wyraz Pyska- don’t judge him bitches #wsumiefajniealegardze

- Islandia odpada. Turcja jest bardzo pieseł friendly 🐶

- Najfajniej jest podróżować z pieskiem w góry ❤️ według mnie to idealne miejsce na miłe spędzenie czasu i przede wszystkim odpoczynek. Piesek też ma okazję się wychodzić

- Super Doda, że zmieniasz listę krajów do odwiedzenia ze względu na tego ślicznota i planujesz podróżować z najwspanialszym przyjacielem ❤️

- Włochy z mojego doświadczenia najlepsze, „psie plaże” na bardzo wysokim standardzie, w Wenecji na Bau Bau Beach są nawet ogrodzenia, gdzie można sobie tylko ze swoim piesiem siedzieć plus prysznice dla psów i oczywiście woda do picia bez końca. No i też możliwości jedzenia i picia dla właścicieli 😅

- Oooo ale słodki podróżnik🥰🥰Dużo ludzi powinno brać z Ciebie przykład że jesteś świadoma posiadaczka pieska i bierzesz go zawsze ze soba❤️Wolfie ma ogromne szczęście mając tak kochający dom❤️

Doda nie ruszy się już nigdzie bez swojego pieska o imieniu Wolfie. Dobre warunki urlopowe dla podopiecznego są warunkiem koniecznym wyjazdu na urlop. Zobaczcie jak wygląda czworonóg, który miał szczęście dostać się do rodziny tak opiekuńczej i do tego słynnej "pani".

