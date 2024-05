Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" ma nową dziewczynę? Wiemy, co to za kobieta

Doda wywołała potworny skandal w Boże Ciało

Doda dziś to nie tylko muzyczna gwiazda, lecz także poważna bizneswoman. Zajmuje się m.in. sprzedażą perfum Doda D'eau "Luna". Ostatnio wokalistka zrobiła furorę podczas Polsat Hit Festiwal, gdzie wyglądała niczym rasowa pani prezes. Zupełnie inaczej Dorota Rabczewska zaprezentowała się w Boże Ciało w 2012 roku. Wybuchł wtedy potworny skandal. Doda - jak to Doda - uwielbia na siebie zwracać uwagę. Wtedy jednak poszła chyba o jeden most za daleko. W tym niezwykle ważnym dla katolików dniu, którym jest Boże Ciało, piosenkarka wrzuciła na Facebooka swoje zdjęcie bez ugrania z dopiskiem... "boże ciało". Żart niezbyt wysublimowany, ale zamierzony efekt wywołał. O artystce znów było głośno. To niee był pierwszy raz, kiedy Doda podpadła katolikom.

Doda była skazana za obrazę uczuć religijnych. Potem przyznali jej odszkodowanie

Jeszcze przed wywołaniem skandalu w Boże Ciało Dorota Rabczewska "zasłynęła", gdy autorów autorów Biblii określiła jako "naprutych winem i palących jakieś zioła". Za te słowa usłyszała wyrok. Sąd zasądził, że Doda musi zapłacić 5 tysięcy złotych grzywny. Potem piosenkarka porównywała się do... słynnej męczennicy. - Jak Joanna d'Arc walczę o wolność słowa. Jestem wielką fanką programów naukowych Discovery. Nikt nie podważy tego, że w czasach, kiedy powstawała Biblia, powszechnie pito wino i przyjmowano środki halucynogenne, więc nie można się obrażać za moje słowa. Ja się nie obrażam o to, że katolicy mówią, że kości dinozaurów diabeł podsypał pod ziemię, żeby sprawdzić naszą wiarę w Boga - argumentowała Doda. Co ciekawe, sprawa swój finał miała dopiero w 2023 roku, gdy Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w II instancji uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka skazując piosenkarkę Dodę za obrazę uczuć religijnych. - Z momentem wydania orzeczenia II instancji pani Dorota Rabczewska musi bezwzględnie uzyskać odszkodowanie, które zostało jej przysądzone przez I instancję. Wyrok II instancji całkowicie podtrzymał wyrok, który przyznał pani Dorocie odszkodowanie wysokości 10 tys. euro (ok. 47 tys. zł) - mówił "SE" mecenas Dariusz Raczkiewicz. Wielu katolików jednak do dziś nie moze darować artystce tamtych słów, a także zdjęcia opublikowanego w Boże Ciało 2012.

